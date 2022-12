SEOUL - IU akan menyumbangkan suaranya untuk bernyanyi dalam pernikahan sang sahabat, Park Ji Yeon. Seperti diketahui, personel T-ara itu akan menggelar pernikahan di Shilla Hotel, Seoul, pada 10 Desember mendatang.

Mengutip Allkpop, Jumat (9/12/2022), IU dan Jiyeon berteman baik sejak tampil di program variety show Hero Girls yang ditayangkan SBS, pada 2010-2011. Keduanya semakin dekat karena sama-sama lahir di tahun 1993.

Jiyeon dalam program On and Off, pada Oktober 2020 mengatakan, kerap menangis ketika mendengarkan lagu-lagu IU. “Aku bahkan menangis saat menonton konsernya. Aku bisa menangis melihat dia menari di atas panggung,” katanya.

Park Ji Yeon mengumumkan rencana pernikahannya dengan atlet baseball Hwang Jae Gyun, pada 10 Februari 2022. Mereka kemudian menarik perhatian publik ketika menonton konser IU, pada September silam.*

