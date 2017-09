JAKARTA - Satu per satu talenta terbaik Indonesia unjuk bakat di ajang internasional. Ada Ana Aldiana dan Fia Almanda yang berlaga di Britain's Got Talent, Demian Adithya dalam America's Got Talent, serta Maharasyi Hansa bersama The Voice America.

Kini, ada nama baru yang masuk dalam daftar tersebut. Mereka adalah Tiffani Afifa dan Aplhiandi yang menjuarai K-Pop World Festival 2017 di Changwon, Korea Selatan. Menggaet perhatian melalui lagu Inferiority Complex yang dipopulerkan oleh Park Kyung dan Eunha 'GFRIEND', keduanya berhak atas hadiah sebesar 12 juta Won atau setara Rp141 juta.

Menariknya, dalam momen penyerahan hadiah, Tiffani dan Alphiandi berada satu panggung dengan boy band populer Korea, BTS. Tak sekadar sepanggung, mereka bahkan mendapatkan ucapan selamat secara langsung dari para personel grup besutan Big Hit Entertainment tersebut.

Seperti yang dialami Tiffani, ia mendapatkan buket bunga berwarna merah muda dari Jimin 'BTS'. Ucapan itu dilanjutkan dengan bersalaman dan saling berbagi tatap bahagia.

Kebahagiaan Tiffani memenangkan ajang tersebut diungkapkannya melalui fitur Insta Story miliknya. "Guys terima kasih ucapannya, dukungannya, maaf belum sempat balas satu-satu. Pasti di balas satu-satu. Dan ... Jimin ganteng banget. Semua nanya itu," ujar Tiffani.

Tak kalah beruntung, Alphiandi juga dihampiri Jin dan V dari BTS. Lelaki berkacamata itu bahkan diajak Jin berpose dengan love sign di jarinya.

Sebagai informasi, Tiffani merupakan kontestan Rising Star Indonesia 2 yang kerap menunjukkan kemampuannya menyanyikan lagu-lagu K-Pop di atas panggung. Lagu Whistle milik BLACKPINK yang dinyanyikannya kembali ke YouTube bahkan sukses ditonton 1.780.210 kali.

Sementara Alphiandi merupakan YouTuber K-Pop yang kerap memberikan konten video kreatif, seperti kisah komedi, konser K-Pop, cover lagu, hingga pengalaman seru lainnya.

