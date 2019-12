JAKARTA - DAY6 benar-benar menghentak panggung mereka di konser World Tour 'Gravity' In Jakarta. Best Part, Headache hingga Shoot Me dibawakan dengan semangat oleh grup band asuhan JYP Entertainment ini.

Penggemar DAY6 yang biasa disapa My Day ini kompak mengikuti sang idola saat bernyanyi. Mendengar kekompakkan itu, Sungjin memuji sambil tersenyum.

"Suara kalian bagus banget, boleh dengar lagi?" kata Young K di panggung pada Minggu (1/12/2019) di kawasan Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat.

Member DAY6 itu memainkan intro dari lagu I'm Serios lewat gitar. Penggemar pun kembali bernyanyi, meski para personelnya belum memulainya.

Jago banget sih nyanyinya," lanjut Wonpil. Time of Our Life yang ada di album The Book of Us: Gravity, menjadi pilihan DAY6. Mereka pun bisa sangat jelas mendengar penggemar bernyanyi. Melanjutkan obrolan di panggung, Jae DAY6 berseloroh, "Ini akan jadi panggung terakhir kami. Tapi tidak, hari terakhir konser di sini. Apakah kalian siap menggila lagi?" "Yaa!" jawab penggemar. Sungjin berterima kasih atas antusias penggemar hadir di konser hari kedua mereka. Sebelumnya, grup band yang debut tahun 2015 itu menggelar konser pada 30 November kemarin. "Terima kasih sudah menunggu kami, menghabiskan uang kalian untuk datang kesini. Kami berjanji akan membuat kalian bangga," kata Sungjin.