SPECIAL REPORT: Babak Baru Perseteruan Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh

JAKARTA - Perseteruan Nikita Mirzani dan Vadel Badjideh memasuki babak baru. Pria 19 tahun itu akhirnya memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, pada 4 Oktober 2024.

Vadel menghadiri pemeriksaan didampingi kedua orangtua dan kedua kakaknya, beserta 11 tim kuasa hukum pimpinan Razman Arif Nasution.

Selama 6 jam, Vadel memberikan klarifikasi atas 33 pertanyaan penyidik terkait dugaan persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, pada 12 September silam.

Selesai pemeriksaan, Vadel Badjideh tampak keluar menemui awak media dengan percaya diri. Dia lega bisa menyelesaikan pemeriksaan tanpa embel-embel status ‘tersangka’ bahkan penahanan.

“Pertanyaan penyidik banyak, gue sampai pusing. Tapi, gue berusaha menjawabnya dengan tenang, benar, dan lurus. Sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” ujar Vadel saat ditemui di Polres Metro Jaksel, pada 4 Oktober 2024.

Vadel Badjideh mengaku lega sekaligus optimistis akan lolos dari laporan Nikita Mirzani. Alasannya, tuduhan sang aktris berupa persetubuhan dan aborsi anak di bawah umur merupakan fitnah tak berdasar.

Dia kemudian menitipkan sebuah pesan untuk kekasihnya, Laura Meizani Mawardi, yang saat ini berada di Rumah Aman. Dia berjanji, akan menunggu Laura hingga menyelesaikan perawatannya.

Tampang Vadel Badjideh Datangi Polres Jakarta Selatan. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Untuk Lolly, gue selalu ada di sini. Gue tidak ke mana-mana. Kita pasti akan bertemu lagi,” tuturnya.

Lalu apa kata Nikita Mirzani setelah mengetahui, hasil pemeriksaan kekasih putrinya itu? Lewat Live Instagram, dia tak heran jika Vadel tak langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

SPECIAL REPORT: Babak Baru Perseteruan Nikita Mirzani vs Vadel Badjideh. (Ilustrasi: Okezone/Dani Faisal)

“Pasti si Vadel pulang kan? Itu namanya proses BAP. Dia enggak tahu kalau itu proses dan (penyidik) menjalankan pemeriksaan sesuai SOP yang berlaku,” kata ibu tiga anak tersebut.

Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jaksel setelah mangkir dalam pemeriksaan. Dia seharusnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 27 September 2024.

Namun kala itu dia tidak bisa hadir karena alasan sakit. Razman Arif Nasution akhirnya meminta untuk penjadwalan ulang pada 4 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB.