SPECIAL REPORT: Pernikahan 5 Tahun Kimberly Ryder dan Edward Akbar Berujung di Meja Hijau

JAKARTA - Pada 12 Juli 2024, Kimberly Ryder lewat kuasa hukumnya melayangkan gugatan cerai atas Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan cerai sang aktris terdaftar dengan nomor perkara 916/Pdt.G/2024/PA.JP.

Dalam gugatannya, Kimberly menuntut hak asuh anak atas Rayden Starlight Akbar (4) dan Aisyah Moonlight Akbar (3). “Jadi, yang bersangkutan gugat cerai dan kumulasi hak asuh anak,” ujar Wawan Iskandar, Humas PA Jakpus, pada 15 Juli 2024.

Wawan mengungkapkan, Kimberly Ryder dan Edward Akbar akan menjalani sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2024.

Kimberly enggan bicara banyak terkait alasannya menggugat cerai sang suami. Namun sebelum melayangkan gugatan cerai, sang aktris ternyata sempat melaporkan Edward Akbar ke Polres Metro Jakarta Selatan, pada 20 Juni 2024.

Laporan yang didaftarkan Kimberly Ryder adalah dugaan penggelapan mobil. Nurma Dewi, Kasi Humas Polres Jaksel mengatakan, Edward Akbar diduga melakukan penggelapan mobil pada Mei 2023.

“KR (Kimberly) melapor, karena mobil tersebut belum kembali ke tangannya. Jadi saat ini, kasusnya masih kami dalami,” tutur Nurma kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan, pada 17 Juli 2024.

Kasak-kusuk di balik alasan karamnya pernikahan Kimberly Ryder dan Edward Akbar sempat dibocorkan oleh ibu sang aktris. Dalam unggahannya, Irvina Zainal mengunggah sebuah konten berisi pesan tentang keberadaan orang ketiga.

“Kenapa istri-istri harus pintar cari duit? Karena suami itu hanya titipan. Kalau enggak diambil Tuhan ya diambil perempuan lain,” bunyi unggahannya.

Dalam unggahan berbeda, Irvina juga membagikan sebuah tulisan yang menjelaskan bahwa sikap seorang istri akan sangat tercermin dari perlakuan suaminya. Karena suami bisa menciptakan istri toxic karena sikapnya.