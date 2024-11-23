SPECIAL REPORT: Heboh Aksi Selebgram Transgender Isa Zega Umrah Pakai Hijab

JAKARTA - Nama Isa Zega menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial saat ini. Selebgram tersebut mendapat berbagai kecaman dari publik karena menggunakan pakaian perempuan saat pergi umrah, padahal dirinya seorang transgender.

Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan foto dan video di akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan tersebut, selebgram yang sering akrab dipanggil Mama Isa tersebut membagikan momen-momen dirinya umrah beberapa waktu yang lalu.

Kronologi Isa Zega

Isa Zega terlihat layaknya seorang perempuan dengan hijab, baju syar’i, bahkan cadar yang menutupi tubuhnya. Terlihat di video, ia juga tidak ragu berada di tengah-tengah jamaah wanita di Masjidil Haram, Makkah.

Unggahannya tersebut kemudian menuai banyak kecaman dari warganet. Tidak hanya warganet, sejumlah tokoh-tokoh ternama juga ikut mengecam tindakan Isa Zega tersebut. Seperti apa kronologi dan kelanjutannya? Berikut kronologi dan kelanjutan kontroversi Isa Zelga.

Isa Zega diketahui mengunggah momen-momen dirinya umrah di media sosial beberapa bulan yang lalu, yaitu pada bulan April 2024 (di Instagram) dan bulan Agustus 2023 (di TikTok). Lantas, mengapa postingan-postingan tersebut menjadi perbincangan akhir-akhir ini?

Hal ini bermula dari selebgram transgender, Wanda Hara, yang sedang mendapat banyak kecaman usai menggunakan busana wanita muslim dan cadar saat menghadiri kajian Ustadz Hanan Attaki. Wanda pun dilaporkan ke polisi karena dinilai menistakan agama Islam pada 24 Juli 2024.

Melihat Wanda yang dilaporkan, warganet meminta agar transgender lain yang menggunakan busana wanita muslim, seperti Isa Zega, ikut dipolisikan. Hal tersebut kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Nikita Mirzani, Anggota DPR Mufti Anam, sampai MUI.

Viralnya foto dan video dirinya mengenakan busana wanita muslim selama umrah membuat akun media sosial Isa Zega dibanjiri kecaman warganet. Banyak warganet yang menyayangkan tindakan Isa Zega tersebut.

Bukannya minta maaf, Isa Zega justru menyindir dan menyuruh warganet, yang berkomentar negatif di akun media sosialnya, untuk fokus mencari penghasilan agar dapat merasakan pengalaman umrah seperti dirinya.

Karena banyaknya komentar negatif yang ditujukan kepadanya, kini Isa Zega memprivate akun Instagramnya.

Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam ikut mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Isa Zega yang memakai busana perempuan muslim saat melakukan ibadah umrah di akun Instagram pribadinya.

Mufti Anam menyebut dirinya banyak mendapat banyak kiriman tautan di media sosial terkait dengan Isa Zega dan dirinya merasa miris melihat Isa Zega yang merupakan seorang transgender menggunakan hijab syar’i saat melakukan ibadah umrah.

“Sangat miris. Ini merupakan bagian dari penistaan agama.” ucap Mufti Anam. Ia juga menambahkan bahwa perihal ini sudah diatur dalam KUHP nomor 156A dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.