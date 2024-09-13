Serial Animasi Cocomelon Tayang di GTV, Teman Bermain si Kecil di Pagi Hari

Serial Animasi Cocomelon Tayang di GTV, Teman Bermain si Kecil di Pagi Hari. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV akan menayangkan Cocomelon, serial animasi edukatif populer dengan lebih dari 1 miliar jumlah tayang, mulai 14 September 2024. Program ini akan tayang setiap hari, pukul 06.30 WIB.

Dalam setiap episodenya, JJ si bayi menggemaskan itu akan mengajak anak-anak bernyanyi bersama sambil mengenal angka, huruf, dan warna. Lewat serial animasi ini, anak-anak bisa mempelajari emosi dan keterampilan sosial sejak dini.

Serial animasi Cocomelon terkenal memiliki gaya animasi 3D yang menarik, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif. Jadi jangan lewatkan episode perdana serial animasi populer itu hanya di GTV, mulai 14 September 2024, pukul 06.30 WIB.

Agar pengalaman menonton Anda tetap seru pastikan melakukan scan kanal digital sesuai domisili. Jika terjadi masalah sinyal, silakan menghubungi layanan solusi TV digital lewat chat di nomor WhatsApp 0856-9003-900, Senin-Jumat, pukul 09.00-18.00 WIB.

Anda bisa menonton semua program terbaik GTV melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+. Ikuti juga akun media sosial @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru tentang Cocomelon.*

(SIS)