Mikha Tambayong hingga Tissa Biani Bintangi Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih

JAKARTA - Soex Entertainment bekerja sama dengan Drias Production menggelar acara syukuran sebagai tanda dimulainya proses produksi film perdana mereka yang berjudul "Dilanjutkan Salah Disudahi Perih".

Film drama komedi romantis ini menyuguhkan kolaborasi antara dua sosok besar di dunia perfilman Indonesia, Garin Nugroho sebagai penulis cerita dan Benni Setiawan sebagai sutradara.

Garin Nugroho, yang dikenal dengan karya-karyanya yang sarat pesan sosial dan kaya estetika visual, akan menyajikan cerita yang penuh makna dan kelucuan dalam film ini. Di sisi lain, Benni Setiawan, yang telah berpengalaman dalam mengarahkan berbagai film drama romantis, akan mengemas cerita ini dengan gaya visual yang menarik serta penampilan para aktor dan aktris yang memukau.

Mikha Tambayong hingga Tissa Biani Bintangi Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih

Film ini akan dibintangi oleh beberapa nama besar di dunia hiburan tanah air, seperti Mikha Tambayong, Kevin Ardilova, Tissa Biani, Ibrahim Risyad, dan masih banyak lagi. Para pemain ini diharapkan dapat membawakan kisah cinta yang penuh liku dan tawa dengan penjiwaan yang mendalam, sehingga penonton dapat merasakan beragam emosi yang dihadirkan.