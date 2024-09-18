Cinta Laura Akui Gugup Jelang Penayangan Series Vision+ Dendam

JAKARTA - Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision+, Dendam. Sang aktris mengaku, banyak hal positif yang bisa dipetik penonton dari series yang diadaptasi dari sinetron Deru Debu ini.

“Kenapa nervous (gugup)? Karena penasaran dengan reaksi penonton, mengingat ini series laga yang mana setiap episodenya penuh koreografi luar biasa,” ungkapnya saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 17 September 2024.

Cinta Laura merasakan tantangan besar saat harus memerankan Ratna dalam series Dendam. Salah satunya, saat dia harus berhadapan dengan durasi workshop yang begitu singkat dengan koreografi sangat banyak.

Cinta Laura mengaku gugup jelang penayangan series Vision+ Dendam. (Foto: Ayu Utami/Okezone)

“Seperti kebanyakan series OTT lainnya, waktu yang diberikan untuk menggarap setiap episode Dendam terbilang minim. Sementara koreografi yang harus dilatih terbilang banyak,” ungkap sang aktris.

Dengan semua keterbatasan tersebut, Cinta Laura bersyukur memiliki rekan kerja seperti Ismi Melinda yang mengoleksi cukup banyak pengalaman bermain dalam series dan film action.