TV SCOOP

3.500 Peserta Mendaftar Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |10:20 WIB
3.500 Peserta Mendaftar Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan
3500 Peserta Mendaftar Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan (Foto: Wahyudi/Okezone)
A
A
A

MEDAN - Kota Medan menjadi kota kesepuluh digelarnya audisi ajang pencarian bakat menyanyi, Indonesian Idol 2024. Hingga H-1 pelaksanaan audisi, sudah hampir 3.500 peserta yang mendaftar.

Hal itu dikatakan Head of Production Operation RCTI, Agung Priyatno, di sela-sela pelaksanaan pemasangan audisi yang dihadiri artis jebolan Indonesian Idol, Judika Sihotang di Atrium Plaza Medan Fair, Kota Medan.

Agung menyatakan hingga 7 September 2024, telah mendaftar sebanyak 33 ribu peserta yang mengikuti audisi Indonesian Idol. Sekira 3500 di antaranya mendaftar untuk audisi Kota Medan.

Indonesian Idol 2024
Indonesian Idol 2024

"Secara nasional mencapai 33 ribu orang per 7 September 2024 kemarin. Mungkin sekarang sudah mencapai 34 ribu-35 ribu. Untuk di Medan hampir 3.500 yang sudah mendaftar, namun biasanya akan terus bertambah karena akan ada juga yang walk-in atau yang datang langsung saat audisi tanpa mendaftar terlebih dahulu," ucap Agung.

Agung menyebut pelaksanaan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan akan digelar di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatra Utara, Kampus USU Padang Bulan, Medan 14-15 September 2024. Para peserta yang hadir nanti akan menghadapi juri-juri lokal untuk kemudian mendapatkan tiket bertemu juri artis di Jakarta.

