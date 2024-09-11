Judika Bakal Meriahkan Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan

Judika Siap Berbagi Tips Jadi Idola di Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan. (Foto: MNC Media)

MEDAN - Judika Sihotang siap berbagi tips jadi idola di Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 yang akan digelar di Plaza Medan Fair, Sumetara Utara, pada 13 September mendatang.

Dari pemanasan, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan Audisi Indonesian Idol yang akan bertempat di Gelanggang Mahasiswa, Universitas Sumatera Utara, pada 14-15 September 2024.

Sejauh ini, sudah ada ribuan orang yang mendaftar untuk mengikuti Audisi Indonesian Idol 2024 lewat aplikasi RCTI+. Audisi ini merupakan lanjutan setelah minggu lalu audisi serupa digelar di Yogyakarta.

Pekan lalu, Salma Salsabil si juara Indonesian Idol Season 12 menjadi bintang tamu Pemanasan Audisi Indonesian Idol di Kota Gudeg tersebut. Dalam kesempatan itu, dia memberikan tips menginspirasi bagi para peserta audisi.

Setelah menyambangi sembilan kota besar, Indonesian Idol 2024 menjadi wadah tertepat untuk mencari bakat-bakat terbaik dunia tarik suara Tanah Air. Audisi ini menjadi pintu bagi penyanyi muda untuk menjadi The Next Indonesian Idol.