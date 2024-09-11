Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Judika Bakal Meriahkan Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |18:30 WIB
Judika Bakal Meriahkan Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan
Judika Siap Berbagi Tips Jadi Idola di Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

MEDAN - Judika Sihotang siap berbagi tips jadi idola di Pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 yang akan digelar di Plaza Medan Fair, Sumetara Utara, pada 13 September mendatang. 

Dari pemanasan, rangkaian acara akan dilanjutkan dengan Audisi Indonesian Idol yang akan bertempat di Gelanggang Mahasiswa, Universitas Sumatera Utara, pada 14-15 September 2024. 

Sejauh ini, sudah ada ribuan orang yang mendaftar untuk mengikuti Audisi Indonesian Idol 2024 lewat aplikasi RCTI+. Audisi ini merupakan lanjutan setelah minggu lalu audisi serupa digelar di Yogyakarta.

Pekan lalu, Salma Salsabil si juara Indonesian Idol Season 12 menjadi bintang tamu Pemanasan Audisi Indonesian Idol di Kota Gudeg tersebut. Dalam kesempatan itu, dia memberikan tips menginspirasi bagi para peserta audisi.

Setelah menyambangi sembilan kota besar, Indonesian Idol 2024 menjadi wadah tertepat untuk mencari bakat-bakat terbaik dunia tarik suara Tanah Air. Audisi ini menjadi pintu bagi penyanyi muda untuk menjadi The Next Indonesian Idol.

Judika siap berbagai tips di pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
Judika siap berbagai tips di pemanasan Audisi Indonesian Idol 2024 di Medan. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094304/indonesian_idol_2024-erou_large.jpg
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094082/indonesian_idol_2024-g1Qz_large.jpg
Nadhya Sukses Bikin Anang Hermansyah dan Rossa Berdebat di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094080/jayadi-r93m_large.jpg
Jayadi Banjir Pujian, Juri Indonesian Idol XIII Punya Harapan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094041/indonesian_idol_2024-D8Vl_large.jpg
Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3093980/jayadi_indonesian_idol_xiii-1VnM_large.jpg
Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/598/3093933/indonesian_idol_2024-vKjX_large.jpg
Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement