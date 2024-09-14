Sinopsis Film Great White, Hidup dan Mati di Antara Hiu Putih

JAKARTA - Sinopsis film Great White akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Great White adalah film horor bertahan hidup asal Australia yang dirilis pada tahun 2021.

Disutradarai oleh Martin Wilson, film ini ditulis oleh Michael Boughen dan diproduseri oleh Neal Kingston dan Michael Robertson, dengan Jack Christian dan Christopher Figg sebagai produser eksekutif.

Film ini dibintangi oleh Katrina Bowden, Aaron Jakubenko, Tim Kano, Te Kohe Tuhaka, dan Kimie Tsukakoshi. Great White mengisahkan perjuangan lima orang penumpang yang terjebak di pesawat amfibi di tengah lautan, sementara dua ekor hiu putih besar mengintai mereka.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 43% berdasarkan 40 ulasan, dengan peringkat rata-rata 4,6/10.

Sinopsis Film Great White

Pasangan kekasih sekaligus operator pesawat amfibi, Kaz Fellows dan pacarnya, Charlie Brody, mengajak tiga penumpang, yaitu Joji Minase, istrinya Michelle, dan seorang koki bernama Benny, dalam penerbangan menuju Hell's Reef yang indah. Saat mereka mendarat, mereka menemukan mayat yang diduga menjadi korban serangan hiu. Setelah melaporkannya kepada penjaga pantai, mereka menemukan ponsel korban yang berisi foto pacarnya.

Benny dan Charlie membujuk yang lainnya untuk mencari kapal pasangan tersebut dengan harapan pacarnya masih selamat. Namun, Joji merasa upaya ini sia-sia dan tidak ingin mengambil risiko. Meski demikian, Kaz terbang bersama mereka berlima untuk mencari kapal yang hilang.

Mereka akhirnya menemukan kapal yang terbalik, dan Benny menyelam untuk memeriksa apakah ada korban yang terperangkap. Ia menemukan tubuh pacar korban yang sebagian sudah dimakan, dan kembali ke pesawat. Namun, tiba-tiba seekor hiu putih menyerang pesawat, merusak salah satu pelampungnya. Pesawat mulai tenggelam, dan kelima orang tersebut terpaksa pindah ke sekoci.

Terdampar di laut, Charlie berusaha menavigasi menggunakan kompas kecil dan dayung yang ada di sekoci. Michelle dan Joji mencoba mendayung secara bergantian, namun Michelle tertidur dan kehilangan salah satu dayung. Kaz terjun ke air untuk mengambilnya kembali. Ketegangan meningkat ketika Benny dan Joji bertengkar karena kecemburuan Joji, hingga Joji mendorong Benny ke laut. Benny diserang dan tewas oleh hiu putih. Tak lama setelah itu, hiu kembali menyerang sekoci, menyebabkan semua orang terjatuh ke air. Joji terbunuh saat berusaha berenang kembali ke sekoci.

Kini, dengan bekal yang minim dan hanya satu dayung, Michelle, Kaz, dan Charlie mencoba mendayung dengan tangan mereka. Hiu kembali muncul, dan Charlie menyadari bahwa mereka dihadapi oleh lebih dari satu ekor hiu. Kaz terjatuh ke air, namun berhasil kembali ke sekoci tanpa terluka. Keesokan harinya, Michelle melihat daratan, tetapi sekoci mereka mulai mengempis. Menyadari bahwa mereka akan tenggelam dan menjadi mangsa hiu, Charlie dan Kaz memutuskan untuk mengalihkan perhatian hiu agar Michelle bisa berenang menuju daratan.