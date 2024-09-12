Sinopsis Film Miami Vice, Detektif Fenomenal Hadapi Gembong Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film Miami Vice akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Miami Vice adalah film aksi kejahatan tahun 2006 yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi bersama oleh Michael Mann.

Film ini dibintangi oleh Colin Farrell sebagai James "Sonny" Crockett dan Jamie Foxx sebagai Ricardo "Rico" Tubbs, dua detektif MDPD yang menyamar untuk melawan jaringan perdagangan narkoba.

Para pemeran pendukung termasuk Gong Li, Naomie Harris, Barry Shabaka Henley, John Ortiz, Luis Tosar, Ciarán Hinds, Elizabeth Rodriguez, John Hawkes, Justin Theroux, Isaach De Bankolé, Eddie Marsan, dan Tom Towles.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, Miami Vice mendapat peringkat persetujuan sebesar 47% berdasarkan 224 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,7/10.

Sinopsis Film Miami Vice

Saat sedang menyamar dalam operasi penangkapan pelacur di sebuah klub malam untuk menangkap seorang mucikari bernama Neptune, detektif Polisi Miami-Dade, James "Sonny" Crockett dan Ricardo "Rico" Tubbs, menerima telepon panik dari mantan informan mereka, Alonzo Stevens.

Stevens memberi tahu bahwa ia akan meninggalkan kota, dan merasa istrinya, Leonetta, berada dalam bahaya besar, sehingga meminta Rico untuk memeriksa keadaan Leonetta. Crockett kemudian mengetahui bahwa Stevens telah bekerja sebagai informan untuk FBI tetapi identitasnya telah terbongkar.

Crockett dan Tubbs segera menghubungi agen FBI, John Fujima, dan memperingatkannya tentang keselamatan Stevens. Setelah melacak Stevens melalui transponder kendaraan dan pengawasan udara, Crockett dan Tubbs menghentikan Stevens di jalan raya I-95.

Stevens mengungkapkan bahwa kartel Kolombia telah mengetahui bahwa agen FSB Rusia (yang kini telah tewas) bekerja menyamar dengan FBI, dan mereka mengancam akan membunuh Leonetta dengan bom kalung C-4 jika Stevens tidak mengaku. Ketika Rico menerima kabar melalui telepon bahwa Leonetta telah dibunuh, ia memberitahu Stevens bahwa ia tidak perlu pulang. Mendengar hal itu, Stevens yang sangat terpukul bunuh diri dengan berjalan ke arah truk semi yang melaju.

Dalam perjalanan menuju TKP, Sonny dan Rico menerima panggilan dari Letnan Martin Castillo yang memerintahkan mereka untuk menjauh. Mereka kemudian bertemu dengan Fujima, kepala Satuan Tugas Gabungan Florida antara FBI, DEA, dan ICE. Crockett dan Tubbs mengkritik Fujima atas kesalahan yang terjadi dan bertanya mengapa MDPD tidak dilibatkan. Fujima menjelaskan bahwa kelompok Kolombia yang terkait dengan A.U.C. sangat canggih dan dipimpin oleh José Yero, yang awalnya dianggap sebagai pemimpin kartel.

Fujima merekrut Crockett dan Tubbs sebagai deputi Organized Crime Drug Enforcement Task Force untuk memimpin operasi penyamaran yang lebih dalam. Mereka melanjutkan penyelidikan dengan menyelidiki kapal cepat yang datang dari Karibia, membawa narkotika dari Kolombia. Mereka kemudian memaksa kontak informan mereka di Miami, Nicholas, untuk mengatur pertemuan dengan kartel.

Dengan menyamar sebagai penyelundup narkoba yang sangat terampil, Sonny dan Rico menawarkan jasa mereka kepada Yero, kepala keamanan dan intelijen kartel. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan, mereka lolos pemeriksaan dan diperkenalkan kepada Arcángel de Jesús Montoya, seorang raja narkoba internasional. Selama penyelidikan, Crockett dan Tubbs mengetahui bahwa kartel menggunakan Aryan Brotherhood untuk mendistribusikan narkoba dan memasok mereka dengan senjata canggih, yang mereka gunakan untuk membunuh agen Rusia yang menyamar.