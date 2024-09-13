Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Gelar Pesta Ulang Tahun Meriah untuk Oma Lazuardi dalam The Family Season 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |18:20 WIB
Boy William Gelar Pesta Ulang Tahun Meriah untuk Oma Lazuardi dalam The Family Season 6
Boy William Gelar Pesta Ulang Tahun Mewah untuk Oma Lazuardi dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Boy William dan keluarga merayakan ulang tahun Oma Lazuardi di Bali dalam episode terbaru series YouTube The Family Season 6. Untuk sang nenek, dia memilih tempat dengan pemandangan spektakuler.

Boy menyewa sebuah venue yang terletak di tepi tebing itu menawarkan suasana glamping yang mewah. Perayaan ulang tahun Oma tersebut dihadiri seluruh anak dan cucu Oma, bahkan yang sedang bermukim di luar negeri. 

Menariknya lagi, ibu mantan kekasih Boy William juga terlihat menghadiri acara tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan sang presenter dengan keluarga mantan kekasihnya tetap baik-baik saja meski pertunangannya batal.

Adegan menarik lainnya dalam The Family Season 6 adalah saat Meyden merasa canggung keluar kamar karena tidak percaya diri dengan riasan wajahnya. Namun kemudian, dia akhirnya mau keluar dan bertemu dengan Aldio, sepupu Boy William.

Boy William Gelar Pesta Ultah untuk Oma Lazuardi di Vietnam. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
Boy William Gelar Pesta Ultah untuk Oma Lazuardi di Bali. (Foto: Instagram/@boywilliam17)

Meyden dan Aldio kemudian terlibat pembicaraan santai tentang pendidikan dan kesibukan mereka masing-masing. Momen tersebut kemudian menciptakan suasana hangat yang membangkitkan rasa penasaran.

