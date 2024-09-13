Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William dan Lucinta Luna Bahas Impian Masa Depan dalam The Family Season 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:30 WIB
Boy William dan Lucinta Luna Bahas Impian Masa Depan dalam The Family Season 6
Boy William dan Lucinta Luna Bahas Impian Masa Depan dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)
A
A
A

BALI - Boy William kembali ke Jakarta setelah memboyong keluarganya pelesiran ke Vietnam dalam The Family Season 6. Tiba di Tanah Air, dia memboyong Oma Lazuardi dan keluarga besarnya ke Bali.

Di Pulau Dewata itu, Boy menggelar pesta ulang tahun Oma yang ke-81. Meski hidup 8 dekade, namun Oma tampak sehat, aktif, dan selalu berpikiran positif. Pesta tersebut semakin meriah dengan kehadiran tamu-tamu spesial.

Selain anak dan cucu, pesta ulang tahun Oma Lazuardi juga dihadiri mantan calon mertua Boy William, Margaret Vivi. Dalam pesta itu, Boy, Lucinta Luna, dan Mario pun sempat terlibat pembicaraan santai.

Mereka membahas tentang pria yang dikenal Lucinta di Vietnam hingga curhatan sang selebgram tentang pasangan. Dia mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pria yang tak sekadar memanfaatkan kebaikan dan uangnya.

Boy William dan keluarga
Boy William dan Lucinta Luna Bahas Impian Masa Depan dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)

Hal menarik lainnya, Oma Lazuardi terlihat memperkenalkan cucunya, Aldio kepada Meyden. Dalam kesempatan itu, Oma bahkan sampai ‘mempromosikan’ Meyden dengan membocorkan sisi lain sang selebgram.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
