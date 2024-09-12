Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Ungkap Impian Hidup Tenang di Desa dalam The Family Season 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:15 WIB
Boy William Ungkap Impian Hidup Tenang di Desa dalam The Family Season 6
Boy William ungkap impian hidup tenang di desa dalam The Family Season 6. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Boy William memberikan kado spesial untuk Oma Lazuardi yang berulang tahun saat mereka traveling di Vietnam. Tak hanya memboyong keluarga, presenter 32 tahun itu juga membawa Lucinta Luna dan Meyden sebagai bintang tamu.

Dalam Episode 2 The Family Season 6, Boy bersama Meyden dan Lucinta berbelanja ke pasar untuk memilih hadiah untuk sang nenek. Menariknya, Lucinta dan Meyden sempat terlibat argumen terkait hadiah yang akan dipilih untuk Oma.

Setelah berbelanja, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir. Di tempat yang kesohor dengan nilai sejarah dan budayanya itu, Boy bersama Lucinta dan Meyden belajar tentang sejarah kehidupan di Negeri Naga Biru tersebut.

The Family Season 6
Boy William Ungkap Impian Hidup Tenang di Desa dalam The Family Season 6. (Foto: MNC Media)

Mereka juga sempat beristirahat sambil menikmati suasana tenang sebuah taman yang indah. Boy kemudian mengungkapkan, dirinya bermimpi bisa hidup tenang di sebuah desa suatu hari nanti.

Tak hanya soal memilih hadiah, episode ini juga memperlihatkan bagaimana Meyden perlahan bersikap terbuka kepada Oma Lazuardi. Rasa percayanya pada nenek Boy William itu membuatnya tak sungkan berbagi kisah hidupnya.

Halaman:
1 2
