Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden

Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)

JAKARTA - Series The Family Season 6 kembali tayang di channel YouTube Boy William. Kali ini, presenter 32 tahun tersebut memboyong keluarganya pelesiran ke Vietnam.

Di sana, Boy membawa keluarga, Lucinta Luna, dan Meyden menjelajahi Ho Chi Minh menggunakan bus tingkat. Namun sempat terjadi ketegangan karena Lucinta cemburu pada Meyden.

Selebgram 35 tahun itu tak terima ketika Oma yang biasanya dekat dan selalu bercerita padanya justru terlihat lebih sering berinteraksi dengan Meyden. Belum lagi, Boy William terlihat begitu perhatian pada Meyden.

Namun Oma cukup memahami kecemburuan Lucinta Luna. Saat mengantre kopi, Oma membahas soal pertemuan Lucinta dengan aktor Vietnam.

Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)

Oma juga berbagi cerita tentang masa mudanya bersama Opa yang ternyata seorang atlet terkenal di Tangerang. Saking terkenalnya, banyak wanita yang terpesona pada kakek Boy William tersebut.