Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:10 WIB
Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden
Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)
A
A
A

JAKARTA - Series The Family Season 6 kembali tayang di channel YouTube Boy William. Kali ini, presenter 32 tahun tersebut memboyong keluarganya pelesiran ke Vietnam.

Di sana, Boy membawa keluarga, Lucinta Luna, dan Meyden menjelajahi Ho Chi Minh menggunakan bus tingkat. Namun sempat terjadi ketegangan karena Lucinta cemburu pada Meyden.

Selebgram 35 tahun itu tak terima ketika Oma yang biasanya dekat dan selalu bercerita padanya justru terlihat lebih sering berinteraksi dengan Meyden. Belum lagi, Boy William terlihat begitu perhatian pada Meyden. 

Namun Oma cukup memahami kecemburuan Lucinta Luna. Saat mengantre kopi, Oma membahas soal pertemuan Lucinta dengan aktor Vietnam. 

Lucinta Luna Akui Kerap Merasa Kesepian dalam The Family Season 6
Lucinta Luna Cemburu, Tak Terima Oma Lebih Dekat dengan Meyden. (Foto: Instagram/@lucintaluna_manjalita)

Oma juga berbagi cerita tentang masa mudanya bersama Opa yang ternyata seorang atlet terkenal di Tangerang. Saking terkenalnya, banyak wanita yang terpesona pada kakek Boy William tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/33/3062757/boy_william_dan_lucinta_luna_bahas_impian_masa_depan_dalam_the_family_season_6-tr6R_large.jpg
Boy William dan Lucinta Luna Bahas Impian Masa Depan dalam The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/33/3062725/boy_william_gelar_pesta_ultah_untuk_oma_lazuardi-IzhN_large.jpg
Boy William Gelar Pesta Ulang Tahun Meriah untuk Oma Lazuardi dalam The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062215/meyden_curhat_soal_keluarga_dan_pengalaman_dibully_dalam_the_family_season_6-3kYs_large.jpg
Meyden Curhat Soal Keluarga dan Pengalaman Dibully dalam The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062102/oma_berharap_boy_william_mulai_memikirkan_pernikahan_dalam_the_family_season_6-fOwP_large.jpg
Oma Berharap Boy William Mulai Memikirkan Pernikahan dalam The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058842/boy_william_ungkap_status_hubungan_dengan_ayu_ting_ting_dalam_the_family_season_6-L7Z0_large.jpg
Boy William Ungkap Status Hubungan dengan Ayu Ting Ting dalam The Family Season 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058825/lucinta_luna_akui_kerap_merasa_kesepian_dalam_the_family_season_6-E3PH_large.jpg
Curhat Lucinta Luna Kerap Merasa Kesepian, Tonton di The Family Season 6
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement