Meyden Curhat Soal Keluarga dan Pengalaman Dibully dalam The Family Season 6

Meyden Curhat Soal keluarga dan Pengalaman Dibully dalam The Family Season 6.

JAKARTA - Episode 3 The Family Season 6 dibuka dengan adegan Boy William yang melakukan panggilan video dengan Ayu Ting Ting. Si pelantun Geboy Mujaer itu diketahui sedang berada di Amerika Serikat saat Boy meneleponnya.

Dalam percakapan itu, kedua sahabat ini saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Boy sempat bertanya tentang kegagalan rencana pernikahan Ayu dan sang pedangdut menjawabnya dengan gamblang.

Menariknya, Boy mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Ayu tak lebih dari persahabatan. Tak hanya momen percakapan Ayu dan Boy, episode 3 The Family Season 6 juga menampilkan kelucuan Lucinta Luna.

Lucinta terbangun dari tidurnya hingga mengeluarkan suara khasnya karena dijaili oleh Boy dan Mario. Momen itu semakin kocak ketika tiba-tiba printer mengeluarkan kertas dengan gambar menyeramkan.

Pada adegan berbeda, Meyden dan Oma tampak berjalan-jalan di pusat Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Mereka tampak menyusuri jalanan kota yang ramai hingga bersantai di sebuah taman.