HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Ungkap Status Hubungan dengan Ayu Ting Ting dalam The Family Season 6

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |07:35 WIB
Boy William Ungkap Status Hubungan dengan Ayu Ting Ting dalam The Family Season 6
Boy William Ungkap Status Hubungan dengan Ayu Ting Ting dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@boywilliam17)
JAKARTA - Boy William mengungkapkan hubungannya dengan Ayu Ting Ting dalam Episode 1 The Family Season 6. Sang presenter mengaku, masih menjaga hubungan baik dengan pedangdut 30 tahun itu meski dia kembali gagal menikah. 

Boy mengaku, sempat menghubungi dan bertanya kondisi Ayu saat pertama kali mendengar kabar tersebut. Perhatian tersebut menunjukkan hubungan kedua sahabat ini masih tetap hangat meski tak lagi romantis. 

Meyden yang menjadi bintang tamu spesial dalam The Family Season 6 kemudian bertanya apakah Boy masih menjalin hubungan dengan Ayu Ting Ting. Mendapat pertanyaan itu, dia hanya bisa tersenyum dan memberi jawaban diplomatis.

Boy William dan Ayu Ting Ting
Boy William Ungkap Status Hubungan dengan Ayu Ting Ting dalam The Family Season 6. (Foto: Instagram/@boywilliam17)

“Ya, kita lihat saja nanti,” katanya sambil memperlihatkan ekspresi bingung.

Selain masalah perasaan Boy William dan Ayu Ting Ting, Episode 1 The Family Season 6 juga memperlihatkan gemasnya Lucinta Luna saat cemburu pada Meyden. Lucinta yang biasanya jadi pusat perhatian keluarga Boy kini digeser oleh Meyden.

Berbagai momen menarik keluarga Boy William bersama Lucinta Luna dan bintang tamunya bisa Anda tonton dalam The Family Season 6 hanya di channel YouTube @bw.2417. Ada hal menarik apa lagi ya di episode selanjutnya?*

(SIS)

