Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:50 WIB
Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM
Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Sebelum dipolisikan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh sempat buka suara soal hubungannya dengan LM, putri sulung sang artis. Kepada awak media, dia meluruskan beberapa isu yang terlanjur beredar di publik.

Vadel membantah rumor kehamilan LM hingga tudingan dirinya kerap melakukan kekerasan terhadap putri Nikita Mirzani itu. Penari berusia 19 tahun itu menyebut, fitnah tentangnya sudah kelewat batas.

“Fitnah hamil dan gue abusive sama LM itu sudah berlebihan sih. Sekali lagi gue tegaskan, itu tidak benar. Berita-berita itu tidak benar,” ujarnya kepada awak media, pada 10 September silam.

Vadel Badjideh mengaku sakit hati dengan semua tuduhan tanpa bukti yang dilayangkan kepadanya. Semua fitnah itu, menurutnya, membuat dia dihujat habis-habisan oleh warganet.

Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Dia mengaku lebih tidak terima ketika warganet mulai menyerang dan menghujat orangtua dan keluarganya. Namun dia memastikan, semua hujatan itu tidak akan menjatuhkan mentalnya.

“Kalian mau hujat sekalipun, mental gue tidak akan jatuh. Justru, gue akan semakin semangat untuk mengalahkan kalian semua. Gue akan semakin kuat!” ungkap Vadel Badjideh.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/33/3069263/nikita_mirzani-NoQc_large.jpg
Putri Tio Pakusadewo Jadi Saksi Kunci di Kasus Dugaan Pencabulan Anak Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/33/3069228/olla_ramlan-yETv_large.jpg
Olla Ramlan Ungkap Sikap Nikita Mirzani saat Anaknya Pacaran dengan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068849/vadel_badjideh-DH0s_large.jpg
Kasus Vadel Badjideh yang Dilaporkan Nikita Mirzani Bisa Langsung Naik Sidik Tanpa Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068798/nikita_mirzani-Cd4o_large.jpg
Nikita Mirzani Curiga Vadel Badjideh Ketakutan Dipanggil Polisi Bukan Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068250/nikita_mirzani-UCtL_large.jpg
Vadel Badjideh Absen dalam Pemeriksaan Hari Ini, Kuasa Hukum Nikita Mirzani: Gak Usah Cari Alasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068221/nikita_mirzani-4Pft_large.jpg
Penyidik Sudah Periksa 13 Saksi Terkait Laporan Nikita Mirzani
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement