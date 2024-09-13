Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM

JAKARTA - Sebelum dipolisikan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh sempat buka suara soal hubungannya dengan LM, putri sulung sang artis. Kepada awak media, dia meluruskan beberapa isu yang terlanjur beredar di publik.

Vadel membantah rumor kehamilan LM hingga tudingan dirinya kerap melakukan kekerasan terhadap putri Nikita Mirzani itu. Penari berusia 19 tahun itu menyebut, fitnah tentangnya sudah kelewat batas.

“Fitnah hamil dan gue abusive sama LM itu sudah berlebihan sih. Sekali lagi gue tegaskan, itu tidak benar. Berita-berita itu tidak benar,” ujarnya kepada awak media, pada 10 September silam.

Vadel Badjideh mengaku sakit hati dengan semua tuduhan tanpa bukti yang dilayangkan kepadanya. Semua fitnah itu, menurutnya, membuat dia dihujat habis-habisan oleh warganet.

Nikita Mirzani Lapor Polisi, Vadel Badjideh Bantah Hamili LM. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Dia mengaku lebih tidak terima ketika warganet mulai menyerang dan menghujat orangtua dan keluarganya. Namun dia memastikan, semua hujatan itu tidak akan menjatuhkan mentalnya.

“Kalian mau hujat sekalipun, mental gue tidak akan jatuh. Justru, gue akan semakin semangat untuk mengalahkan kalian semua. Gue akan semakin kuat!” ungkap Vadel Badjideh.