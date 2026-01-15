Advertisement
MOVIE

Denny Siregar dan Rudi Soedjarwo Kembali Berkolaborasi, Buat Film Terbaru?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |20:11 WIB
Denny Siregar dan Rudi Soedjarwo Kembali Berkolaborasi, Buat Film Terbaru?
Film Rumah Runtuh
A
A
A

JAKARTA - Setelah Sayap-Sayap Patah (2022), Denny Siregar dan Rudi Soedjarwo kembali berada dalam satu semesta kreatif. 

Lewat unggahan media sosial pribadi keduanya serta Instagram rumah produksi, kolaborasi ini mulai mengundang perhatian publik menandai pertemuan ulang dua nama besar dengan pendekatan yang lebih sunyi, personal, dan emosional.

Kebersamaan mereka membuat menyebutkan bahwa mereka kembali bekerjasama dalam sebuah film. Film ini berfokus pada hubungan emosional yang sama-sama mengetahui adanya keterbatasan, namun justru menemukan kekuatan untuk tetap maju. 

Dalam keterbatasan tersebut, setiap langkah yang mereka ambil bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang keberanian untuk tetap berharap di tengah dunia yang tidak ramah.

Cerita difokuskan pada relasi yang saling bergantung satu sama lain. Dalam keterbatasan yang mereka miliki, keduanya justru menemukan kekuatan: menjaga, menguatkan, dan terus melangkah bersama. 

Halaman:
1 2
