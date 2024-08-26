Kembali ke Layar Lebar, Arya Saloka Terima Tawaran Main Film Horor Bertajuk Lembayung

JAKARTA - Arya Saloka kembali ke layar lebar lewat film horor bertajuk Lembayung. Film Lembayung sendiri diproduksi oleh Prime Eagle dan disutradarai oleh Baim Wong.

Arya mengaku sangat senang bisa kembali ke layar lebar dan membintangi film arahan Baim Wong ini.



“Proses dan perjalanan yang gak cepat ya. Cukup panjang, dan akhirnya malah ketemu sama Baim,” kata Arya dalam konferensi press trailer Lembayung di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Kembali ke Layar Lebar, Arya Saloka Terima Tawaran Main Film Horor Bertajuk {Lembayung} (Foto: Annastasya/Okezone)



Arya mengatakan bahwa Lembayung merupakan film horor pertamanya. Dalam film ini, bintang sinetron Ikatan Cinta itu berperan sebagai dokter gigi di klinik yang menyeramkan.



Bapak satu anak ini mengungkap dirinya sempat melakukan beberapa research sebelum memerankan karakter ini hingga pergi ke dokter gigi.



“Sebetulnya gak terlalu susah karena saya cukup dekat dengan dokter. Dan sahabat-sahabat saya juga banyak yang jadi dokter gigi. Sebelum syuting juga sempat ke dokter gigi dulu, di situ saya lebih banyak melihat proses pergerakan dokter gigi seperti apa,” jelasnya.



Sementara itu, Arya Saloka juga beradu akting dengan aktris Yasamin Jasem dan Taskya Namira. Adapula aktor Erick Estrada yang juga membintangi film ini.



Yasamin yang memerankan karakter Arum, suster di klinik tersebut mengaku sangat tertantang dengan peran yang ia dapatkan.