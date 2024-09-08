Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vonny Cornellya Ikut Berduka Dengar Kabar Puput Novel Meninggal Dunia: Selamat Jalan Mbak

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |21:32 WIB
Vonny Cornellya Ikut Berduka Dengar Kabar Puput Novel Meninggal Dunia: Selamat Jalan Mbak
Vonny Cornellya Ikut Berduka Dengar Kabar Puput Novel Meninggal Dunia: Selamat Jalan Mbak
A
A
A

JAKARTA - Vonny Cornelia ikut berduka usai mendengar kabar bahwa Puput Novel meninggal dunia pada hari ini, Minggu (8/9/2024). Diketahui, Puput meninggal dunia di usianya yang ke-50 di rumah sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 18.24 WIB.

Melalui akun X-nya, Vonny pun turut mengucapkan bela sungkawa dan berduka atas meninggalnya Puput Novel. Dia bahkan merasa kehilangan sang sahabat dan juga bintang senior Indonesia.

Vonny Cornelya
Vonny Cornellya Ikut Berduka Dengar Kabar Puput Novel Meninggal Dunia: Selamat Jalan Mbak (Foto: X/vonnycornellya_)


“Innalillahi wa innailaihi rojiun. Selamat jalan mbak Puput Novel. Semoga husnul khotimah. Mendapat tempat terbaik disisi Allah SWT, dilancarkan jalan menuju surgaNya. Keluarga dan sahabat diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan,” tulis Vonny di akun X-nya, @vonnycornellya_, Minggu (8/9/2024).

Dalam postingan itu, Vonny juga mengunggah potret sosok Puput dari masa ke masa. Vonny turut merasa kehilangan mendalam dan menuliskan doa untuk ketenangan Puput Novel.

Sementara itu, artis 45 tahun ini juga menjawab pertanyaan warganet yang penasaran dengan penyebab kematian Puput Novel. Menurut keterangan Vonnya yang didapat dari pihak Puput, sang sahabat meninggal dunia akibat kanker yang dideritanya.

“Menurut kerabat dekatnya, kanker mas,” tulis Vonny.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
