1.100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Kota Gudeg menjadi kota kedelapan dalam rangkaian Audisi Indonesian Idol 2024 Audisi digelar di Graha Padmanaba SMAN 3 Yogyakarta, pada Sabtu (7/9/2024) mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Ribuan peserta yang datang untuk audisi berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka terlihat antusias menunggu giliran untuk menampilkan bakat bernyanyi mereka di hadapan para juri.

Agung Priharto, Kepala Departemen Produksi RCTI mengungkapkan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menghasilkan banyak penyanyi muda berbakat. Dia kembali dikejutkan dengan bakat para peserta audisi asal Yogyakarta.

“Setelah Surabaya, sekarang kami membawa Audisi Indonesian Idol 2024 ke Yogyakarta. Antusiasme anak muda di kota ini sungguh luar biasa,” kata Agung kepada Okezone, pada Sabtu (7/9/2024).

Agung Priharto mengungkapkan, peserta audisi di Yogyakarta berasal dari banyak kota, dari Bekasi, Pekanbaru, hingga Palangkaraya. “Artinya, Yogyakarta menjadi tempat yang sering disambangi pencinta Indonesian Idol untuk audisi,” ujarnya.

1100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

Hingga Sabtu pukul 12.00 WIB, sudah ada 600-700 peserta yang mengikuti audisi. Sehingga akan ada sekitar 1.100 peserta yang mengikuti audisi hingga pukul 17.00 WIB.

Dari peserta yang ikut audisi Agung Priharto menyebut, Yogyakarta memiliki segudang talenta bernyanyi. “Tapi kami belum menargetkan berapa jumlah peserta yang akan dikirim ke Jakarta. Hasilnya bisa kita lihat hari ini atau besok,” tuturnya.