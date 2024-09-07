Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

1.100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |17:45 WIB
1.100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta
1.100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kota Gudeg menjadi kota kedelapan dalam rangkaian Audisi Indonesian Idol 2024 Audisi digelar di Graha Padmanaba SMAN 3 Yogyakarta, pada Sabtu (7/9/2024) mulai pukul 10.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Ribuan peserta yang datang untuk audisi berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka terlihat antusias menunggu giliran untuk menampilkan bakat bernyanyi mereka di hadapan para juri.

Agung Priharto, Kepala Departemen Produksi RCTI mengungkapkan, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menghasilkan banyak penyanyi muda berbakat. Dia kembali dikejutkan dengan bakat para peserta audisi asal Yogyakarta.

“Setelah Surabaya, sekarang kami membawa Audisi Indonesian Idol 2024 ke Yogyakarta. Antusiasme anak muda di kota ini sungguh luar biasa,” kata Agung kepada Okezone, pada Sabtu (7/9/2024).

Agung Priharto mengungkapkan, peserta audisi di Yogyakarta berasal dari banyak kota, dari Bekasi, Pekanbaru, hingga Palangkaraya. “Artinya, Yogyakarta menjadi tempat yang sering disambangi pencinta Indonesian Idol untuk audisi,” ujarnya. 

1100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
1100 Peserta Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

Hingga Sabtu pukul 12.00 WIB, sudah ada 600-700 peserta yang mengikuti audisi. Sehingga akan ada sekitar 1.100 peserta yang mengikuti audisi hingga pukul 17.00 WIB. 

Dari peserta yang ikut audisi Agung Priharto menyebut, Yogyakarta memiliki segudang talenta bernyanyi. “Tapi kami belum menargetkan berapa jumlah peserta yang akan dikirim ke Jakarta. Hasilnya bisa kita lihat hari ini atau besok,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094304/indonesian_idol_2024-erou_large.jpg
Punya Teknik Bernyanyi Unik, Peserta Indonesian Idol XIII Ini Sukses Hipnotis Anang Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094082/indonesian_idol_2024-g1Qz_large.jpg
Nadhya Sukses Bikin Anang Hermansyah dan Rossa Berdebat di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094080/jayadi-r93m_large.jpg
Jayadi Banjir Pujian, Juri Indonesian Idol XIII Punya Harapan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/598/3094041/indonesian_idol_2024-D8Vl_large.jpg
Kontestan Asal Medan Girang Bisa Video Call dengan Lyodra di Audisi Indonesian Idol XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3093980/jayadi_indonesian_idol_xiii-1VnM_large.jpg
Jayadi Sukses Bikin Rossa Mewek di Audition Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/598/3093933/indonesian_idol_2024-vKjX_large.jpg
Maia Estianty Antusias Jadi Juri Indonesian Idol Lagi : Season yang Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement