HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |08:40 WIB
Ratusan Pengunjung Meriahkan <i>Warm Up</i> Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta
Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Ratusan penjung tampak memeriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 yang digelar di Mall Sleman City Hall Sleman, Yogyakarta, pada 6 September 2024.

Amalia Janata, salah satu pengunjung mall mengatakan, sengaja datang ke acara Warm Up tersebut sebagai bagian dari persiapan mengikuti audisi Indonesian Idol  2024 yang digelar pada Sabtu (7/9/2024).

Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

“Saya sengaja ikut Warm Up ini biar besok enggak kaget lagi sama suasana audisi. Mumpung ada kesempatan ya saya sempatkan untuk datang,” ujarnya.

Amalia Janata mengaku, ini merupakan pengalaman perdananya mengikuti Audisi Indonesian Idol. Karena itu, dia berusaha memberikan yang terbaik agar bisa lolos audisi dan melenggang ke Jakarta.

Untuk persiapan Audisi Indonesian Idol 2024, perempuan yang berprofesi sebagai guru musik itu, sudah menyiapkan beberapa lagu yang disesuaikan dengan karakter vokalnya untuk dinyanyikannya saat audisi nanti. 

Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)
Ratusan Pengunjung Meriahkan Warm Up Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: Yohanes Demo/Okezone)

