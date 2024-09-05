Salma Salsabil Bakal Meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Rangkaian Audisi Indonesian Idol 2024 berlanjut ke Yogyakarta setelah melalui delapan kota: Semarang, Palembang, Banjarmasin, Solo, Malang, Kupang, Makassar, dan Surabaya.

Jika Lyodra sukses menjadi magnet dalam Audisi Indonesian Idol di Surabaya, bagaimana dengan Yogyakarta? Ribuan peserta audisi akan termotivasi dengan kehadiran Salma Salsabil.

Dalam kesempatan itu, Salma akan membagikan pengalamannya selama mengikuti Indonesian Idol. Dia juga akan memberikan tips-tips berharga untuk peserta dalam meraih kesuksesan.

Acara pemanasan bersama Salma Salsabil tersebut akan digelar di Atrium Rama, Sleman City Hall, pada 6 September 2024. Sementara Audisi Indonesian Idol akan digelar di Gedung Grha Padmanaba, SMAN 3 Yogyakarta, pada 7-8 September mendatang.

Salma Salsabil meriahkan Audisi Indonesian Idol 2024 di Yogyakarta. (Foto: MNC Media)

Sejauh ini, sudah ada ribuan peserta yang mendaftarkan diri lewat aplikasi RCTI+. Wujudkan mimpimu menjadi idola baru Indonesia dengan mengikuti Audisi Indonesian Idol 2024.