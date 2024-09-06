Sinopsis Film Mei Ren Yu Alias The Mermaid

Sinopsis film Mei Ren Yu alias The Mermaid akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Mermaid (Mei Ren Yu) adalah film komedi romantis fantasi produksi China-Hong Kong yang dirilis pada tahun 2016.

Disutradarai, ditulis bersama, dan diproduksi oleh Stephen Chow, film ini dibintangi oleh Lin Yun, Deng Chao, Zhang Yuqi, dan Show Lo. Ceritanya berkisah tentang seorang pengusaha playboy (Deng Chao) yang jatuh cinta pada seorang putri duyung (Lin Yun) yang sebenarnya dikirim untuk membunuhnya.

Film ini memperoleh skor 95% di Rotten Tomatoes berdasarkan 37 ulasan kritikus.

Liu Xuan (Deng Chao), seorang pengusaha properti playboy, membeli Teluk Hijau, sebuah kawasan cagar alam pesisir, untuk dijadikan proyek reklamasi tanah. Liu Xuan menggunakan teknologi sonar untuk menyingkirkan semua makhluk laut di area tersebut, tanpa menyadari bahwa Teluk Hijau adalah rumah bagi bangsa putri duyung.

Penggunaan sonar yang berlebihan, ditambah dengan polusi berat, menyebabkan banyak putri duyung mati atau sakit. Beberapa yang selamat tinggal di kapal karam di teluk tersebut dan berencana membunuh Liu Xuan untuk membalas perbuatannya.

Bangsa putri duyung mengirim Shan (Lin Yun), seorang putri duyung muda yang cantik, yang dilatih untuk berjalan dengan siripnya dan berbaur dengan manusia, guna memikat dan membunuh Liu Xuan. Saat pesta besar merayakan kesuksesan bisnis Liu Xuan, Shan berpura-pura menjadi penari dan mendekati Xuan, meminta agar dia menghubunginya. Mengira Shan adalah seorang wanita penghibur, Xuan menghubunginya untuk membuat cemburu Ruolan (Zhang Yuqi), rekan bisnis sekaligus mantan pacarnya.

Shan mencoba beberapa kali untuk membunuh Xuan, tetapi semua usahanya gagal. Xuan lalu mengantar Shan pulang dan selama perjalanan, mereka singgah di sebuah taman hiburan di mana Shan bekerja.

Di sana, Shan menunjukkan kepada Xuan bahwa ada hal yang lebih penting daripada uang, membuat Xuan terkesan dengan kesederhanaan dan kelucuan Shan.

Keduanya mulai mengembangkan perasaan satu sama lain setelah menghabiskan hari bersama. Saat mengantar Shan pulang, Shan dengan cepat menyuruh Xuan pergi sebelum rekan-rekan putri duyungnya dapat membunuhnya.

Keesokan harinya, Xuan mengajak Shan kencan lagi dan melamarnya. Meski mereka baru bertemu sehari sebelumnya, Xuan mengakui bahwa dia sudah yakin Shan adalah orang yang tepat untuknya. Shan, yang bingung, menolak lamarannya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya dikirim untuk membunuh Xuan.