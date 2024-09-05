Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Joker 2, Cikal Bakal Pasangan Villain DC Comics Bersatu

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |23:03 WIB
Sinopsis Film Joker 2, Cikal Bakal Pasangan Villain DC Comics Bersatu
Sinopsis Film Joker 2, Cikal Bakal Pasangan Villain DC Comics Bersatu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Film Joker 2 atau Joker: Folie à Deux rencananya tayang pada Oktober 2024. Menjelang penayangannya, Todd Phillips selaku sutradara sudah membocorkan tampilan baru dari film ini pada 14 Februari lalu.

Sinopsis film Joker 2 pun semakin membuat penasaran para penonton.

Film ini siap untuk memanjakan penggemarnya dengan atmosfir yang lebih gelap, lebih kompleks, disertai dengan elemen musikal yang menarik.

Sinopsis Film Joker 2
Sinopsis Film Joker 2

Joker 2 atau Joker: Folie à Deux memperkenalkan kembali kisah psikotik yang menggugah emosi.

Keseluruhan sinopsis yang telah diungkapkan oleh Aliansi Industri Film & Television (FTIA) memberikan gambaran tentang kegelapan yang semakin dalam.

Dalam bahasa Prancis, "Folie à Deux" sendiri memiliki arti "Kegilaan Dua Orang". Ini menekankan akan ada dinamika hubungan penuh manipulasi dan kegilaan bersama.

Namun, plot rinci dari film ini masih sangat dirahasiakan. Banyak spekulasi mengarah pada setting utama di Arkham Asylum, tempat yang dipenuhi dengan kegelapan dan misteri.

Menariknya, Joker 2 atau Joker: Folie à Deux melibatkan Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Merujuk hal itu, penonton percaya film ini bakal menjadi sebuah musikal yang memukau.

Tangan dingin Todd Phillips selaku sutradara pun diharapkan bisa memberikan kombinasi yang memikat antara drama, misteri, dan thriller.

Akting Lady Gaga di film Joker 2 sendiri tak perlu diragukan lagi. Terlebih, sebagai penyanyi ia pernah menang penghargaan lewat film musikal A Star is Born (2018).

 

