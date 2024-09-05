Sinopsis Film Joy Ride, Perjalanan Bermakna 4 Wanita Keturunan China

JAKARTA - Sinopsis film Joy Ride akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Joy Ride adalah film komedi Amerika tahun 2023 yang disutradarai oleh Adele Lim dalam debut penyutradaraannya, dan ditulis oleh Cherry Chevapravatdumrong serta Teresa Hsiao.

Ceritanya berasal dari ide Lim, Chevapravatdumrong, dan Hsiao. Film ini dibintangi oleh Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu, dan Sabrina Wu, dengan Ronny Chieng, Meredith Hagner, David Denman, Annie Mumolo, Timothy Simons, serta Daniel Dae Kim sebagai pemeran pendukung.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 90% dari 215 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 7,4/10.

Sinopsis film Joy Ride

Audrey Sullivan, seorang anak adopsi keturunan Tiongkok, tinggal bersama orang tua kulit putihnya, Joe dan Mary Sullivan, di White Hills, Washington. Sahabat masa kecilnya, Lolo Chen, juga tinggal di sana. Audrey adalah seorang pekerja keras yang bekerja sebagai pengacara di firma bergengsi, sementara Lolo kesulitan menghidupi diri dengan karya seninya yang terbuka soal seksualitas.

Audrey dijanjikan promosi menjadi mitra di firma hukumnya jika dia bisa menyelesaikan kesepakatan dengan seorang pengusaha Tiongkok. Bersama Lolo, Audrey terbang ke Tiongkok, ditemani oleh sepupu Lolo yang canggung secara sosial dan terobsesi dengan K-pop, Vanessa alias "Deadeye". Di Beijing, Audrey bertemu dengan teman sekamarnya di kampus, Kat, yang kini menjadi aktris di acara televisi terkenal. Meskipun dulunya Kat dikenal sering bergonta-ganti pasangan, dia kini bertunangan dengan lawan mainnya, Clarence, seorang Kristen yang berjanji menunggu hingga pernikahan untuk berhubungan intim.

Kelompok ini bertemu dengan Chao, pengusaha Tiongkok yang mereka tuju, di sebuah pesta. Chao bersikeras bahwa agar bisa bekerja sama dengan Audrey, dia harus mengetahui tentang keluarga kandungnya, yang selama ini belum pernah dia temui.

Lolo berbohong kepada Chao bahwa Audrey memiliki hubungan dekat dengan keluarga kandungnya. Sebelum perjalanan ini, Lolo telah menghubungi agen adopsi Audrey dan melacak keluarganya. Audrey pun memutuskan untuk bertemu ibu kandungnya, Min Park, dan membawanya ke pesta Chao untuk menutup kesepakatan.

Keempatnya naik kereta menuju kantor agen adopsi, namun tanpa disadari mereka berbagi kompartemen dengan seorang pengedar narkoba. Saat pemeriksaan di kereta, mereka dipaksa mengonsumsi banyak kokain, dan kemudian si pengedar narkoba mencuri bagasi mereka. Akibatnya, mereka diusir dari kereta.

Terjebak di pedesaan Tiongkok, Lolo menghubungi mantan bintang NBA, Baron Davis, yang timnya sedang bermain di Tiongkok. Namun, keesokan malamnya, mereka tanpa sengaja melukai beberapa pemain tim tersebut dalam kecelakaan yang berhubungan dengan aktivitas seksual, sehingga tim menolak mengantar mereka ke tujuan.