HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Jadi Penguat Keluarga Usai Keponakannya Meninggal

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |14:05 WIB
Ayu Ting Ting Jadi Penguat Keluarga Usai Keponakannya Meninggal
Ayu Ting Ting Jadi Penguat Keluarga Usai Keponakannya Meninggal (Foto: IG Ayu Ting Ting)
A
A
A

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting masih berusaha tegar melepas kepergian Baby Raya Zoltan Farchirza usai meninggal dunia pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu.

Sebagai tante, Ayu bahkan masih rutin menyambangi makam bayi yang baru berusia dua bulan itu di TPU Lemperes Sukmajaya, Depok, hari ini, Kamis (5/9/2024).

"Doain mudah-mudahan ikhlas, keluarga diberikan kekuatan," kata Ayu Ting Ting kepada wartawan.

Antarkan Jenazah Keponakan, Tangis Ayu Ting Ting Pecah
Antarkan Jenazah Keponakan, Tangis Ayu Ting Ting Pecah

Lebih lanjut, pelantun Alamat Palsu tersebut mengabarkan kondisi terkini keluarga sepeninggal baby Raya.

"Sehat-sehat Alhamdulillah, Insya Allah (kuat), harus. Karena masih ada Bilqis," kata dia.

Ayu yang merupakan anak tertua di keluarganya juga bertugas menguatkan orang tua dan adiknya, Assyifa Nuraini, yang masih berduka.

Halaman:
1 2
