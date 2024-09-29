Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |10:17 WIB
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William (Foto: Instagram)
JAKARTA - Persahabatan Ayu Ting Ting dan Boy William kembali hangat meski sempat takut dihakimi. Diketahui, Boy mengaku kaget saat mengetahui bahwa Ayu telah bertunangan dengan Muhammad Fardhana, tanpa mengetahui hubungan sang sahabat dengan pria tersebut.

Sayangnya, pertunangan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana itu harus kandas di tengah jalan. Sehingga Ayu Ting Ting lagi-lagi batal menikah.

Ayu Ting Ting pun mengaku sempat ragu untuk menghubungi Boy William usai batal menikah. Pelantun Alamat Palsu ini khawatir dan takut muncul banyak asumsi negatif karena ia kembali dekat dengan Boy William.

Ayu Ting Ting dan Boy William
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William (Foto: YouTube)


"Aku takut diomongin banyak orang karena nggak jadi sama dia, malah balik lagi ke kamu," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari YouTube BW, Minggu (29/9/2024).

Bukan cuma takut dihakimi netizen, Ayu Ting Ting juga merasa malu untuk bertemu dengan ibunda Boy William, Yulianty Lazuardi.

"Aku lebih malu ketemu Mami kamu, mami paling aware (peduli) sama aku," ungkap Ayu Ting Ting.

Kendati batal menikah, Ayu Ting Ting berusaha untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ia percaya bahwa jodoh itu sudah diatur oleh Tuhan dan ia hanya bisa pasrah dengan siapa yang akan menjadi jodohnya.

"Balik lagi semua jodoh cuma Tuhan yang atur, kita nggak pernah tahu," tutur Ayu Ting Ting.

 

