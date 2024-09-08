Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:45 WIB
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan (foto: Instagram/syifaasyifaaa)
A
A
A

JAKARTA - Adik Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini untuk pertama kalinya membahas soal meninggalnya sang anak keduanya, Rayaz Zoltan Fachrizal. Diketahui, baby Zoltan mengembuskan napas terakhirnya pada 31 Agustus 2024 dan langsung dimakamkan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Setelah tujuh hari sejak kepergian sang anak, wanita yang akrab disapa Syifa itu mengenang momen kebersamaannya dengan baby Zoltan.

"Kedua kaki, kedua tangan, dan air mata semua tak ada rasa nak ketika dokter memberi tahu papah kalau kita harus mengikhlaskan kamu ujian yang sangat berat banget buat mama buat papah dan keluarga harus mengikhlaskan kamu pergi selama-lamanya," kenang Syifa dikutip dari Instagram @syifaasyifaaa.

Adik Ayu Ting Ting
Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan (foto: Instagram/syifaasyifaaa)

Syifa juga meminta maaf karena usaha untuk membuat sang anak sembuh namun itu tidak berhasil.

"Mama sudah berusaha buat kamu sembuh nak, tapi Allah berkata lain, Allah lebih sayang kamu nak, kamu jadi tidak merasakan sakit lagi sekarang," kata Syifa.

"Tapi mama gak kuat nak kamu tinggalin mama selama-lamanya sakit hancur semua rasa di hati mama yang gak bisa mama ungkapkan lagi nak," tambah Syifa.

Istri Nanda Fachrizal tak kuat menahan sakit hatinya, apalagi seharusnya baby Zoltan berusia 2 bulan pada Sabtu, 7 September 2024.

"Tepat hari ini sudah tujuh hari kamu meninggalkan mama, papa dan kakak, kita kangen banget sama kamu Zoltan. Dan tepat hari ini juga tanggal 7 September 2024 seharusnya kamu berusia dua bulan nak, tapi kamu sudah diambil Allah kembali," imbuh Syifa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/194/3069056/ayu_ting_ting-tk0M_large.jpg
Gaya Ayu Ting Ting dengan Sepatu Flat Rp18 Juta, Simpel Tapi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068903/ayu_ting_ting-Gb5m_large.jpg
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/33/3068832/ayu_ting_ting_dan_boy_william-E3a2_large.jpg
Ayu Ting Ting Takut Dihakimi Usai Batal Nikah dan Dekat Lagi dengan Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/33/3068222/ayu_ting_ting_dan_boy_william-KAzI_large.jpg
Alasan Ayu Ting Ting Tutupi Hubungannya dengan Muhammad Fardhana dari Boy William
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/33/3060554/assyifa_nuraini-aHEW_large.jpg
Curhat Pilu Adik Ayu Ting Ting Ditinggal sang Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3059024/ayu_ting_ting-t48Z_large.jpg
Ayu Ting Ting Jadi Penguat Keluarga Usai Keponakannya Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement