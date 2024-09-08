Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan

JAKARTA - Adik Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini untuk pertama kalinya membahas soal meninggalnya sang anak keduanya, Rayaz Zoltan Fachrizal. Diketahui, baby Zoltan mengembuskan napas terakhirnya pada 31 Agustus 2024 dan langsung dimakamkan di kawasan Depok, Jawa Barat.

Setelah tujuh hari sejak kepergian sang anak, wanita yang akrab disapa Syifa itu mengenang momen kebersamaannya dengan baby Zoltan.

"Kedua kaki, kedua tangan, dan air mata semua tak ada rasa nak ketika dokter memberi tahu papah kalau kita harus mengikhlaskan kamu ujian yang sangat berat banget buat mama buat papah dan keluarga harus mengikhlaskan kamu pergi selama-lamanya," kenang Syifa dikutip dari Instagram @syifaasyifaaa.

Adik Ayu Ting Ting Kenang Momen Meninggalnya sang Anak Pascasatu Minggu Dimakamkan (foto: Instagram/syifaasyifaaa)

Syifa juga meminta maaf karena usaha untuk membuat sang anak sembuh namun itu tidak berhasil.

"Mama sudah berusaha buat kamu sembuh nak, tapi Allah berkata lain, Allah lebih sayang kamu nak, kamu jadi tidak merasakan sakit lagi sekarang," kata Syifa.

"Tapi mama gak kuat nak kamu tinggalin mama selama-lamanya sakit hancur semua rasa di hati mama yang gak bisa mama ungkapkan lagi nak," tambah Syifa.

Istri Nanda Fachrizal tak kuat menahan sakit hatinya, apalagi seharusnya baby Zoltan berusia 2 bulan pada Sabtu, 7 September 2024.

"Tepat hari ini sudah tujuh hari kamu meninggalkan mama, papa dan kakak, kita kangen banget sama kamu Zoltan. Dan tepat hari ini juga tanggal 7 September 2024 seharusnya kamu berusia dua bulan nak, tapi kamu sudah diambil Allah kembali," imbuh Syifa.