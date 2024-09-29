Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 September 2024 |15:45 WIB
Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum, tampaknya sudah tak sabar untuk memiliki menantu. Diketahui, setelah bercerai dari Henri Baskoro Hendarso, Ayu sudah dua kali gagal menikah.

Terakhir, pertunangan Ayu dengan seorang anggota TNI bernama Muhammad Fardhana batal berlabuh ke pelaminan.


Kini setelah gagal menikah dengan pria berpangkat Lettu itu, Ayu Ting Ting kembali dekat dengan Boy William. Hubungan Ayu dan Boy William memang dikenal sudah sangat dekat.

Ngebet Ingin Punya Mantu, Umi Kalsum: Boy William Kapan Nikahin Ayu? (Foto: Instagram)


Saking dekatnya, bahkan ibunda Ayu Ting Ting sampai berani bertanya kepada Boy kapan akan menikahi sang putri dalam sambungan telepon.

"Bu, ini Ayu lagi sama Boy. Ada yang mau disampaikan gak. Ayu lagi syuting berdua nih di dalem mobil," kata Ayu Ting Ting, dikutip dari YouTube BW, Minggu (29/9/2024).

"Kapan, kapan nikahin Ayu? tanya Umi Kalsum disambut tawa oleh Boy William.

Reaksi Ayu Ting Ting tak kalah terkejut saat mendengar pertanyaan sang ibu.

"Idih, bu ini di loudspeaker," teriak Ayu Ting Ting.

Lebih lanjut, mantan istri Enji Baskoro itu penasaran perihal pasangan hidupnya Boy William.

 

Halaman:
1 2
