HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya Usai Meninggalnya Baby Rayaz Zoltan Fachrizal

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |22:02 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya Usai Meninggalnya Baby Rayaz Zoltan Fachrizal
Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya Usai Meninggalnya Baby Rayaz Zoltan Fachrizal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Duka masih menyelimuti keluarga Ayu Ting Ting, pasca meninggal dunianya sang keponakan, Rayaz Zoltan Fachrizal pada Sabtu (31/8/2024).

Rayaz Zoltan Fachrizal merupakan anak kedua dari adik Ayu Ting Ting yaitu Assyifa Nuraini dan Nanda Fachrizal.

Ayu Ting Ting yang sudah kembali syuting program televisi pun mengungkapkan kondisi kedua orangtuanya, Abdul Rojak dan Umi Kalsum yang masih tak bisa menahan tangisnya mengingat sang cucu.

Ayu Ting Ting Ungkap Kondisi Orang Tuanya Usai Meninggalnya Baby Rayaz Zoltan Fachrizal

"Masih, wah nangis juga enggak berhenti-berhenti," ungkap Ayu Ting Ting, Rabu (4/9/2024).

Halaman:
1 2 3
