Sinopsis Film Elektra, Spinoff Daredevil

JAKARTA - Sinopsis film Elektra akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Elektra adalah film superhero yang dirilis pada tahun 2005, diadaptasi dari karakter Marvel Comics, Elektra Natchios, dan disutradarai oleh Rob Bowman.

Film ini merupakan spin-off dari Daredevil (2003), dengan Jennifer Garner kembali memerankan karakter utama, Elektra. Ceritanya mengikuti perjalanan Elektra, seorang pembunuh bayaran yang harus melindungi seorang pria dan putrinya yang berbakat dari pembunuh lain yang disewa oleh kelompok kriminal ninja bernama The Hand. Goran Višnjić, Will Yun Lee, Cary-Hiroyuki Tagawa, dan Terence Stamp juga berperan dalam film ini.

Film ini mendapat ulasan negatif dari kritikus film. Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 11%, berdasarkan 165 ulasan dengan rating rata-rata 3,8/10.

Setelah dibunuh, Elektra Natchios dihidupkan kembali oleh seorang guru seni bela diri buta bernama Stick. Ia mengajarkan Elektra seni kuno Kimagure, yang memberi kemampuan untuk melihat masa depan serta menghidupkan orang mati.

Namun, Elektra dikeluarkan dari tempat pelatihan karena ia tidak bisa melepaskan kemarahan dan ketakutannya setelah menyaksikan kematian ibunya saat masih kecil. Akhirnya, Elektra menggunakan keahliannya untuk menjadi pembunuh bayaran.

Bertahun-tahun kemudian, agen Elektra, McCabe, menerima tawaran besar dari klien anonim yang ingin menyewa Elektra. Syaratnya: Elektra harus tinggal beberapa hari di sebuah rumah sewaan di pulau tempat pembunuhan akan dilakukan sebelum mengetahui targetnya. Saat menunggu, Elektra bertemu Abby, seorang gadis yang mencoba mencuri kalung ibunya. Awalnya, Elektra mengusir Abby, tetapi kemudian ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan ayah Abby, Mark Miller.

Abby mengundang Elektra untuk makan malam Natal bersama mereka, dan Elektra pun tertarik secara romantis pada Mark. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa Mark dan Abby adalah target yang harus ia bunuh. Elektra memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan kembali tepat waktu untuk melindungi mereka dari para pembunuh yang dikirim oleh The Hand.

Roshi, pemimpin The Hand, mengetahui kegagalan itu dan mengizinkan putranya, Kirigi, untuk memimpin tim pembunuh baru guna membunuh Elektra dan menangkap Abby, yang disebut sebagai "The Treasure".

Elektra mencoba menyerahkan Mark dan Abby kepada Stick untuk dilindungi, tetapi Stick memintanya untuk melindungi mereka sendiri. Mereka melarikan diri ke rumah McCabe di pedesaan, namun Kirigi dan timnya—Typhoid, Stone, Kinkou, serta Tattoo—mengejar mereka. McCabe mengorbankan dirinya untuk memberi waktu bagi Elektra, Mark, dan Abby melarikan diri melalui jalur rahasia.