Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:12 WIB
Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran
First Look Film Laut Bercerita (Foto: Pal8 Pictures)
A
A
A

“Matilah Kau Mati... Kau akan lahir berkali-kali” 

Kutipan di atas merupakan cuplikan populer dari novel bestseller “Laut Bercerita” karya Leila S.Chudori. 
Kini, Pal 8 Pictures dengan bangga memperkenalkan produksi film panjang pertamanya yang diadaptasi dari novel tersebut dengan judul sama. 

Pengumuman "Laut Bercerita" sebagai debut Pal 8 Pictures tersebut dilakukan di  JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025. Film drama fiksi berlatar  peristiwa akhir 1990-an ini diarahkan sutradara terkemuka Yosep Anggi Noen.  

Pengambilan gambarnya dilaksanakan pada akhir 2025 antara lain di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, serta Sukabumi, Jawa Barat. 

Skenario film ini diadaptasi dan ditulis bersama oleh Leila S. Chudori dan Yosep  Anggi Noen. Pal 8 Pictures memproduksi film ini didukung, antara lain, oleh VMS Studio,  Jagartha Group, dan Lynx Films. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/194/3185660//dian_sastro-iCPh_large.jpg
Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Gelang Mirip Ular Rp2 Miliar, Ini 6 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/194/3185430//dian_sastro-cNaQ_large.jpg
Potret Dian Sastro Pakai Set Perhiasan Seharga Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/206/3185257//agustini_rahayu-mhjc_large.JPG
178 Film di Bioskop Disaksikan 65 Juta Penonton Sepanjang 2025, Ini Penjelasan Kemenekraf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185114//baim_wong-PKQe_large.JPG
Baim Wong Ungkap Ambisinya Jadi Sutradara: Saya Mau Semuanya Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/194/3185049//dian_sastro-wuxE_large.jpg
3 Potret Dian Sastrowardoyo saat Main Padel, Outfit Kerah Asimetris Tampak Stunning
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184148//reza_rahardian-y5Xq_large.jpg
Sukses Garap Film Pangku, Reza Rahadian Ternyata Terinspirasi Ibunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement