Novel Laut Bercerita Bakal Diadaptasi Jadi Film, Reza Rahardian hingga Dian Sastro Mengambil Peran

“Matilah Kau Mati... Kau akan lahir berkali-kali”

Kutipan di atas merupakan cuplikan populer dari novel bestseller “Laut Bercerita” karya Leila S.Chudori.

Kini, Pal 8 Pictures dengan bangga memperkenalkan produksi film panjang pertamanya yang diadaptasi dari novel tersebut dengan judul sama.

Pengumuman "Laut Bercerita" sebagai debut Pal 8 Pictures tersebut dilakukan di JAFF Market, Yogyakarta, pada Senin, 1 Desember 2025. Film drama fiksi berlatar peristiwa akhir 1990-an ini diarahkan sutradara terkemuka Yosep Anggi Noen.

Pengambilan gambarnya dilaksanakan pada akhir 2025 antara lain di Semarang dan Salatiga, Jawa Tengah, serta Sukabumi, Jawa Barat.

Skenario film ini diadaptasi dan ditulis bersama oleh Leila S. Chudori dan Yosep Anggi Noen. Pal 8 Pictures memproduksi film ini didukung, antara lain, oleh VMS Studio, Jagartha Group, dan Lynx Films.