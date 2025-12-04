Kemenekraf Sebut Film Bisa Jadi Media Promosi Budaya Daerah

CIREBON – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Film, Animasi, dan Video Deputi Bidang Kreativitas Media kembali menegaskan komitmennya dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif daerah.

Kali ini, Kemenekraf menyelenggarakan workshop unggulan bertajuk “Bicara Film: Monetize Your Creativity” di CGV Transmart Cirebon, Rabu (3/12/2025). Acara ini bertujuan untuk menggali potensi para kreator film, animasi, dan video di wilayah Cirebon serta mendorong mereka untuk tidak sekadar berkarya, tetapi juga mampu memonetisasi kreativitasnya.

Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota Komisi VI DPR RI Dr. Ir. E Herman M.Si, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dr. Hj. Ratnawati, M.K.K.K, serta puluhan kreator film muda dari Cirebon dan sekitarnya.

Dr Ir Herman menyatakan bahwa terdapat potensi besar dari talenta yang ada di cirebon, film sebagai sarana dalam komunikasi budaya lokal ke audience yang lebih luas harus bisa dimanfaatkan oleh sineas lokal. Tahap Komersialisasi diperlukan terhadap karya yang selama ini sudah dibuat oleh pelaku industri film di cirebon agar lebih mudah untuk ditemukenali.

Direktur Televisi dan Radio mewakili Dit Film Animasi dan Video, Pupung Thariq Fadilah, menyoroti besarnya potensi kreatif Kota Cirebon yang pernah menjadi latar karya animasi populer seperti “Sopo pJarwo”. Ia menegaskan bahwa film bukan hanya media hiburan, tetapi alat strategis untuk promosi daerah.