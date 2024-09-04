Sinopsis Film The Sentinel, Secret Service Dituding Lakukan Pengkhianatan kepada Presiden AS

JAKARTA - Sinopsis film The Sentinel akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Sentinel adalah film thriller aksi politik Amerika tahun 2006 yang disutradarai oleh Clark Johnson.

Film ini mengisahkan seorang agen spesial United States Secret Service yang berpengalaman, yang dicurigai melakukan pengkhianatan setelah percobaan pembunuhan presiden mengungkapkan bahwa ada seseorang di dalam Layanan yang membocorkan informasi kepada para pembunuh.

Film ini dibintangi oleh Michael Douglas sebagai agen veteran, Kiefer Sutherland sebagai anak buahnya, Eva Longoria sebagai agen Secret Service pemula, dan Kim Basinger sebagai Ibu Negara.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat skor 35% berdasarkan 133 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5 dari 10.

Sinopsis Film The Sentinel

Sinopsis Film The Sentinel

Pete Garrison adalah seorang agen Secret Service dan salah satu pengawal pribadi Ibu Negara Amerika Serikat, Sarah Ballentine, dengan siapa dia terlibat hubungan asmara. Garrison adalah salah satu agen tertua dan paling berpengalaman, yang pernah terlibat dalam menyelamatkan nyawa Ronald Reagan.

Teman dekat dan sesama agennya, Charlie Merriweather, dibunuh. Garrison diberitahu oleh seorang informan terpercaya bahwa pembunuhan Merriweather terkait dengan rencana pembunuhan presiden. Intelijen dari informan tersebut mengungkapkan adanya seorang mata-mata yang memiliki akses ke detail keamanan Presiden.

Divisi Intelijen Perlindungan Secret Service, yang dipimpin oleh teman lama Garrison dan mantan anak buahnya, David Breckinridge, bersama mitra barunya, Jill Marin, ditugaskan untuk menyelidiki rencana tersebut. Breckinridge memerintahkan setiap agen untuk menjalani tes poligraf.

Sementara itu, mata-mata tersebut mengetahui diskusi dengan informan dan hubungan asmara Garrison dengan Ibu Negara, dan berusaha memeras Garrison dengan menjebaknya di sebuah kafe yang dikenal sebagai tempat pertemuan kartel Kolombia. Setelah menunda beberapa waktu, Garrison menjalani tes poligraf.

Agen yang bertanggung jawab atas Divisi Perlindungan Presidensial, William Montrose, memutuskan untuk memilih secara acak cara transportasi presiden dengan melempar koin. Ketika Presiden dan Ibu Negara mengunjungi Camp David, informan Garrison menelepon, menuntut pembayaran di food court mal.

Garrison pergi untuk menemuinya, namun dia menghilang di kerumunan, dan seorang pembunuh mencoba membunuh Garrison. Para agen mengejar pembunuh tersebut, tetapi dia melarikan diri. Pada saat yang sama, helikopter presiden ditembak jatuh oleh rudal permukaan-ke-udara di luar Camp David, meskipun baik Presiden maupun istrinya tidak berada di dalamnya (karena "keputusan" koin Montrose untuk menggunakan mobil konvoi).

Garrison gagal dalam tes poligraf karena menyembunyikan hubungan asmara dengan Ibu Negara. Breckinridge menghadapinya di rumahnya dan menginterogasinya, menuduhnya sebagai tersangka utama. Sumber kebencian di antara mereka terungkap: Breckinridge percaya bahwa Garrison telah berselingkuh dengan istrinya dan menyebabkan perpecahan dalam pernikahan mereka, yang dibantah oleh Garrison.

Garrison melarikan diri dari penangkapan dan melakukan penyelidikannya sendiri mengenai rencana pembunuhan. Dia mencoba menghubungi informan yang memberinya petunjuk, tetapi menemukan bahwa orang tersebut telah dibunuh. Dalam pengejaran, Breckinridge mendapatkan keunggulan atas Garrison tetapi tidak dapat membunuhnya, meskipun telah memberi perintah "tembak untuk membunuh" kepada agen lain.

Menggunakan kontaknya dengan agen-agen yang simpati dan anggota keluarga, Garrison melacak lokasi salah satu pembunuh, yang dia bunuh dalam baku tembak. Dia mencari di apartemen pembunuh tersebut dan menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pelaku menuju Toronto untuk menyerang presiden pada KTT G8. Dia meninggalkan bukti tersebut di apartemen dan memberitahu Marin, tetapi Secret Service menemukan bahwa bukti dan tubuh pembunuh telah diambil sebelum mereka tiba.