Sinopsis Film Darkman, ketika Liam Neeson Jadi Superhero

JAKARTA - Sinopsis film Darkman akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Darkman adalah film superhero Amerika tahun 1990 yang disutradarai dan ditulis bersama oleh Sam Raimi.

Film ini dibintangi oleh Liam Neeson sebagai ilmuwan Peyton Westlake, yang diserang dengan brutal, mengalami deformasi, dan ditinggalkan mati oleh bos mafia tanpa ampun, Robert Durant (Larry Drake), setelah pacarnya, pengacara Julie Hastings (Frances McDormand), terlibat masalah dengan pengembang korup, Louis Strack Jr. (Colin Friels).

Pengobatan eksperimental memberikan kekuatan dan ketahanan super-manusia pada Westlake, dengan efek samping yang tidak diinginkan yaitu ketidakstabilan mental dan kondisi borderline psikotik. Terobsesi oleh dendam, Westlake melanjutkan penelitiannya dengan tujuan baru untuk memburu mereka yang telah mencacat dirinya.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 83% berdasarkan ulasan dari 64 kritikus.

Sinopsis film Darkman

Sinopsis Film Darkman

Dr. Peyton Westlake adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan prototipe untuk "kulit sintetis" baru untuk membantu korban luka bakar, namun tidak bisa mengatasi cacat yang menyebabkan kulit tersebut hancur setelah 99 menit. Pacarnya, Julie Hastings, menemukan dokumen yang memberatkan bernama "Belisarius Memorandum" yang membuktikan bahwa bosnya, pengembang real estate Louis Strack Jr., telah menyuap anggota komisi perencanaan.

Saat dia menghadapi Strack, Strack mengaku melakukan suap karena membantu rencananya untuk merancang kota baru dan menciptakan banyak pekerjaan. Dia juga memperingatkan bahwa dokumen tersebut bisa dicari oleh penjahat tingkat tinggi karena nilainya.

Setelah terobosan, Westlake menyadari bahwa kulit sintetisnya sensitif terhadap cahaya, dan bahwa cahaya menyebabkan bahan tersebut hancur. Namun, bos kejahatan yang kejam, Robert G. Durant, dan anteknya tiba-tiba menyerbu laboratorium Westlake mencari "Belisarius Memorandum", yang ditinggalkan Julie. Westlake disiksa dengan brutal, sementara asistennya, Yakitito, dibunuh. Durant menyiapkan ledakan di laboratorium dan melarikan diri dengan dokumen tersebut; Westlake terdeformasi dengan mengerikan akibat ledakan dan dilempar dari gedung.

Sebagai John Doe, Westlake dibawa ke rumah sakit dan menjalani prosedur saraf eksperimental untuk menghilangkan rasa sakit fisik dari luka bakarnya. Namun, sebagai efek samping dari prosedur tersebut, emosinya menjadi teramplifikasi, juga memicu kelebihan adrenalin yang memberinya kekuatan tambahan.

Westlake terbangun dari koma, melarikan diri dari rumah sakit dan menyadari kondisinya. Menyadari Julie percaya bahwa dia telah mati, dia mendirikan kembali labnya di gedung terbengkalai, berharap untuk menyempurnakan kulit sintetisnya untuk memperbaiki wajah dan tubuhnya yang cacat.

Terbebani kemarahan atas keadaannya, Westlake memutuskan untuk membalas dendam pada Durant dan para anteknya. Westlake menemukan dan menyiksa rekan Durant, Rick, untuk mendapatkan informasi sebelum membunuhnya. Westlake mulai menggunakan kulit sintetisnya untuk membuat topeng dari rekan-rekan Durant, serta mengembangkan bakat untuk peniruan. Dia berhasil berpura-pura sebagai berbagai penjahat, menciptakan ketidakpercayaan di antara mereka yang akhirnya mengarah pada pembunuhan salah satu dari mereka, Pauley.

Westlake akhirnya berhasil menciptakan topeng dengan wajahnya sendiri dan pergi menemui Julie. Dia meyakinkannya bahwa dia berada dalam koma, dan menyembunyikan cacatnya darinya, membuat alasan untuk pergi sebelum kulit sintetisnya rusak.

Namun, saat kencan di sebuah karnaval dengan Julie, Westlake kehilangan kesabaran dan menyerang seorang pekerja sebelum melarikan diri. Julie mengikutinya ke gedung terbengkalai dan menyadari bahwa wajahnya hanyalah topeng. Setelah menangis dan mengaku masih mencintainya, Julie pergi.