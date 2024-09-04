Dituduh Mandul, Dewi Perssik: Ingat Hukum Tabur Tuai yang Menimpamu

Dituduh Mandul, Dewi Perssik: Ingat Hukum Tabur Tuai yang Menimpamu (Foto: IG Dewi Perssik)

JAKARTA - Dewi Perssik memang sudah lama dirumorkan susah memiliki anak alias mandul. Namun perempuan yang akrab disapa Depe ini tegas membantahnya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dewi Perssik membagikan foto hasil USG yang menjadi bukti bahwa kondisi rahimnya dalam kondisi baik.

"Mampir ke Brawijaya Antasari, tepatnya ke poli ivf untuk melakukan pemeriksaan rutin organ kewanitaan sekalian USG, Alhamdulillah hasilnya oke semua," tulis Dewi Perssik di Instagram @dewiperssik9, Rabu (4/9/2024).

USG Dewi Perssik

Dengan begitu, Dewi Perssik pun tegas mengatakan bahwa ia tidak mandul.

"Hari ini ada folikel yang tumbuh dengan ukuran 16 mm, yang artinya sebentar lagi akan masuk masa subur tandanya saya ga MANDUL," tegas Dewi Perssik.

Mantan istri Aldi Taher itu justru merasa heran dengan gosip dan fitnahan di luar sana yang menyebutkan dirinya mandul.

Mirisnya lagi yang menyebarkan isu tersebut seorang perempuan.

"Aduh yang bikin gosip saya mandul itu dimana sih hatinya. Kemarin ngegosipin aborsi sekarang saya dipanggil perempuan MANDUL yang ngatain sesama wanita pula," ujar Dewi Perssik.