Dewi Perssik Makin Getol Jualan Online, Dapatkan Omset hingga Puluhan Juta

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik makin getol untuk mengembangkan bisnis. Kini, Dewi Perssik sedang menggeluti bisnis jualan tas dan baju secara online.

Mantan istri Aldi Taher itu mengaku bisa mendapat omset hingga puluhan juta rupiah per bulan dengan menjual tas-tas branded serta baju.

"Kalau memang konsisten, ini catat ya, tas yang aku jual ini kebetulan aku jual tas branded ada tas Euro ada tas US. Keuntungan yang kita dapat dalam satu bulan kalau kita mentoknya jangan satu bulan, sehari satu tas laku saja keuntungan kita bisa dua-tiga juta kalau misalnya jangan bilang nggak laku," kata Dewi Perssik di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2024).

Dewi Perssik Makin Getol Jualan Online, Dapatkan Omset hingga Puluhan Juta

Dewi Perssik menjual tas-tasnya itu dengan melakukan siaran langsung melalui media sosial. Menurutnya, cara ini yang paling efektif untuk menjajakan barang yang dijualnya.

"Kalau kita tiap hari laku, sehari 10 atau kita tiap hari mau live ada aja yang beli. Mentok-mentoknya satu bulan tiga juta kita kantongi kalau tas," tambahnya.

Untuk berjualan baju, Dewi Perssik mengaku lebih mudah berjualan baju-baju yang kisaran harganya dibawah satu juta rupiah, bukan baju mewah yang biasa dijual di butik. Sehingga jika konsisten dari berjualan tas dan baju, Depe bisa meraih omset puluhan juta.

"Kalau misal baju, ini enaknya kita harganya perkodian atau bukan harga jual butik, kalau butik Rp1,5 juta jarang beli tapi kalau Rp200 ribu, Rp250 ribu kayak kacang goreng apalagi kalau titipkan di store, banyak banget keuntungan lumayan sebulan kayak Rp10 juta ok lah, kalau niat konsisten," ungkapnya.