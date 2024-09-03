Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |07:35 WIB
Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit
Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit (Foto: Instagram/nunung63.official/)
A
A
A

JAKARTA - Nunung rupanya sudah membuka blokir lantaran kecewa sempat tidak diperhatikan oleh keluarga saat tengah sakit. Bahkan wanita 61 tahun ini mengatakan jika hubungannya dengan anak dan juga keluarga sudah membaik.

Menariknya, berkat ucapannya di konten milik Wendi Cagur, keluarganya disebut sudah meminta maaf atas perlakuan mereka beberapa waktu lalu.

"Sudah selesai (masalahnya) anak-anak minta maaf," ungkap Nunung saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 3 September 2024.

Nunung (IG)
Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit (Foto: Instagram/nunung63.official/)

Ternyata, Nunung sendiri mengaku jika dirinya dengan sengaja harus bicara dalam podcast terkait perlakuan keluarganya hingga menjadi viral. Sebab, hanya hal itulah yang membuat anak-anaknya sadar dan memberikan perhatian padanya.

"Memang saya harus begini biar mereka tahu," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Nunung sempat mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan perhatian dari keluarga dan juga anak saat jatuh sakit akibat penyakit kanker payudara beberapa waktu lalu. Bahkan dia lah yang kerap menanyakan kabar keluarganya, bukan ditanya mengenai kabarnya saat sakit.

Kesal dengan hal itu, Nunung pun mengaku sempat memblokir nomor keluarganya.

 

