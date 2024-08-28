Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat

JAKARTA - Biodata dan Agama Nunung akan diulas dalam artikel ini. Nunung sendiri diketahui merupakan komedian senior yang berasal dari grup lawak senior Srimulat.

Tri Retno Payudati merupakan nama lengkap dari komedian yang akrab disapa Nunung. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 April 1963, Nunung menganut agama Islam dan kini usianya sudah genap 61 tahun.

Nama anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan Pranowo dan Juwarti ini melejit usai tampil di serial Si Doel Anak Sekolahan dan berperan sebagai Nunung di tahun 1994.

Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat (Foto: Instagram/nunung63.official)

Tidak diketahui pasti kapan Nunung bergabung dengan Srimulat. Namun, sang komedian senior ini menjadi satu dari sekian banyak anggota Srimulat yang namanya masih eksis hingga saat ini.

Bagaimana tidak, pada 1999, Nunung sempat meraih penghargaan sebagai Bintang Komedi Wanita terfavorit di ajang Panasonic Awards. Dia juga sempat memiliki lima buah single yang dirilis pada 1998 hingga 2014.

Selain dikenal sebagai komedian dan artis peran, Nunung juga memiliki bakat di dunia presenting. Dia bahkan sempat tampil di acara sahur, hingga talkshow.

Nunung juga sempat tampil di beberapa film bioskop mulai dari Wakil Rakyat, Finding Srimulat, Rumput Tetangga hingga Srimulat: Hidup Memang Komedi. Termasuk menjadi narasumber cerita dari film Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama yang rilis di 2022.