Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |07:45 WIB
Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat
Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat (Foto: Instagram/nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan Agama Nunung akan diulas dalam artikel ini. Nunung sendiri diketahui merupakan komedian senior yang berasal dari grup lawak senior Srimulat.

Tri Retno Payudati merupakan nama lengkap dari komedian yang akrab disapa Nunung. Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 April 1963, Nunung menganut agama Islam dan kini usianya sudah genap 61 tahun.

Nama anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan Pranowo dan Juwarti ini melejit usai tampil di serial Si Doel Anak Sekolahan dan berperan sebagai Nunung di tahun 1994.

Nunung (IG)
Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat (Foto: Instagram/nunung63.official)

Tidak diketahui pasti kapan Nunung bergabung dengan Srimulat. Namun, sang komedian senior ini menjadi satu dari sekian banyak anggota Srimulat yang namanya masih eksis hingga saat ini.

Bagaimana tidak, pada 1999, Nunung sempat meraih penghargaan sebagai Bintang Komedi Wanita terfavorit di ajang Panasonic Awards. Dia juga sempat memiliki lima buah single yang dirilis pada 1998 hingga 2014.

Selain dikenal sebagai komedian dan artis peran, Nunung juga memiliki bakat di dunia presenting. Dia bahkan sempat tampil di acara sahur, hingga talkshow.

Nunung juga sempat tampil di beberapa film bioskop mulai dari Wakil Rakyat, Finding Srimulat, Rumput Tetangga hingga Srimulat: Hidup Memang Komedi. Termasuk menjadi narasumber cerita dari film Srimulat: Hil yang Mustahal - Babak Pertama yang rilis di 2022.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058324/nunung-pS9Y_large.jpg
Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058323/nunung-lac3_large.jpg
Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058322/nunung-DZbO_large.jpg
Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055456/nunung-YC5t_large.jpg
Nunung Jalani Operasi Katarak usai Mata Kanannya Mendadak Tidak Berfungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054418/nunung-5Gnh_large.jpg
Nunung Putuskan untuk Blokir Keluarga Besar: Nggak Ada yang Nanya Kabar Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/33/3052691/nunung-uPwz_large.jpg
Alasan Nunung Memilih Tinggal di Solo Usai Sembuh dari Kanker Payudara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement