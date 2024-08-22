Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Nunung Memilih Tinggal di Solo Usai Sembuh dari Kanker Payudara

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |08:35 WIB
Alasan Nunung Memilih Tinggal di Solo Usai Sembuh dari Kanker Payudara
Alasan Nunung Memilih Tinggal di Solo Usai Sembuh dari Kanker Payudara (Foto: Instagram/nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Nunung mengatakan bahwa kini dia sudah tidak lagi menetap di Jakarta. Bahkan kota Solo, kini menjadi lokasi Nunung tinggal, usai dinyatakan sembuh dari kanker payudara.

Sang komedian mengatakan bahwa dirinya baru akan pergi ke Jakarta apabila memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalaupun tidak ada tawaran, Nunung pun tak ingin ambil pusing dan memilih lapang dada menjalani kehidupannya di Solo.

"Ya kalau ada reguler ya alhamdulillah, kalau nggak ya nggak ngoyo. Dan sekarang kan aku tinggalnya di Solo kan. Jadi kalau ke Jakarta ada kerjaan lebih dari dua, ada tiga baru aku berangkat. Kalau cuma satu, ya (nggak berangkat)," ujar Nunung dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier, dikutip Kamis (22/8/2024).

Nunung (IG)
Alasan Nunung Memilih Tinggal di Solo Usai Sembuh dari Kanker Payudara (Foto: Instagram/nunung63.official)


Mulanya, Nunung memutuskan pindah ke Solo karena di Jakarta dirinya belum dapat tawaran pekerjaan lagi. Sementara di Solo dia bisa membantu usaha anak dan mengurus cucu.

Kebersamaan dengan keluarga bagi Nunung sebagai penawar rasa sakitnya sehingga dia selalu merasa sehat.


"Ya memang karena di sini belum ada kerjaan terus ingin nya kalau di Jakarta kalau nggak ada kerjaan ngapain? Kalau di Solo kalau nggak ada kerjaan kan aku bantu anak-anak aku pada buka kuliner, terus kayak aku ada anak cucu di sana jadi obat juga buat saya," jelasnya.

Meski demikian, Nunung masih terus harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengecek kesehatannya. Apalagi sebelumnya, Nunung bercerita kalau mata kanannya harus diobati karena ada katarak sehingga penglihatan di mata kanannya hilang.

 

