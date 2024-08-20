Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |20:45 WIB
Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi
Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi (Foto: Instagram/nunung63.official)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Nunung mengaku telah sembuh dari penyakit kanker payudara yang diidapnya. Kendati begitu, Nunung kini harus menerima kenyataan baru bahwa mata kanannya mengalami katarak.

Hal tersebut diungkapkan Nunung saat tampil di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa, (20/8/2024). Dalam video tersebut, istri dari Iyan Sambiran ini mengatakan jika mata sebelah kanannya mendadak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Tapi aku mau operasi lagi lho, masih ada dua operasi lagi, nanti mau keluarkan alat chemo port sama mata sebelah kanan saya itu sudah nggak bisa melihat lho," ungkap Nunung.

Nunung (IG)
Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi (Foto: Instagram/nunung63.official)

"Jadi, retina nya bengkak, jadi ada katarak tapi katarak di dalam," sambungnya.

Mulanya Nunung tidak menyadari adanya gangguan di mata sebelah kanan, sebab dirinya masih bisa melihat dengan mata sebelah kirinya. Namun, lambat laun dia mulai merasa penglihatannya terganggu, hingga menyadari bahwa mata kanannya sudah tak berfungsi.


"Aku tuh nggak ngerti, karena masih terbantu yang sini (mata kiri) kan, tapi kan lama-lama ganggu, karena mungkin semakin terus lho kok aku (tutup mata sebelah kiri) kok gini?," sambungnya.

Bahkan, dia juga mulai merasa kalau mata sebelah kirinya juga memunculkan tanda-tanda adanya katarak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058324/nunung-pS9Y_large.jpg
Nunung Mengaku Sudah Baikan dengan Keluarga Usai Mengeluh Tak Diperhatikan saat Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058323/nunung-lac3_large.jpg
Demi Biaya Kuliah Anak, Nunung Langsung Bekerja Pascaoperasi Katarak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/33/3058322/nunung-DZbO_large.jpg
Kondisi Terkini Nunung Usai Operasi Katarak di Mata Kanannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055456/nunung-YC5t_large.jpg
Nunung Jalani Operasi Katarak usai Mata Kanannya Mendadak Tidak Berfungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055284/nunung-RrBV_large.jpg
Biodata dan Agama Nunung, Komedian Senior si Bunga Panggung Srimulat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/33/3054418/nunung-5Gnh_large.jpg
Nunung Putuskan untuk Blokir Keluarga Besar: Nggak Ada yang Nanya Kabar Saya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement