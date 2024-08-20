Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi

JAKARTA - Komedian Nunung mengaku telah sembuh dari penyakit kanker payudara yang diidapnya. Kendati begitu, Nunung kini harus menerima kenyataan baru bahwa mata kanannya mengalami katarak.

Hal tersebut diungkapkan Nunung saat tampil di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa, (20/8/2024). Dalam video tersebut, istri dari Iyan Sambiran ini mengatakan jika mata sebelah kanannya mendadak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Tapi aku mau operasi lagi lho, masih ada dua operasi lagi, nanti mau keluarkan alat chemo port sama mata sebelah kanan saya itu sudah nggak bisa melihat lho," ungkap Nunung.

Sembuh dari Kanker Payudara, Nunung Kini Alami Katarak dan Harus Operasi (Foto: Instagram/nunung63.official)

"Jadi, retina nya bengkak, jadi ada katarak tapi katarak di dalam," sambungnya.



Mulanya Nunung tidak menyadari adanya gangguan di mata sebelah kanan, sebab dirinya masih bisa melihat dengan mata sebelah kirinya. Namun, lambat laun dia mulai merasa penglihatannya terganggu, hingga menyadari bahwa mata kanannya sudah tak berfungsi.



"Aku tuh nggak ngerti, karena masih terbantu yang sini (mata kiri) kan, tapi kan lama-lama ganggu, karena mungkin semakin terus lho kok aku (tutup mata sebelah kiri) kok gini?," sambungnya.



Bahkan, dia juga mulai merasa kalau mata sebelah kirinya juga memunculkan tanda-tanda adanya katarak.