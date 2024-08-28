Nunung Jalani Operasi Katarak usai Mata Kanannya Mendadak Tidak Berfungsi

JAKARTA - Nunung akhirnya menjalani operasi mata, usai mengetahui bahwa dirinya mengalami katarak. Operasi tersebut dilakukan oleh tim medis lantaran Nunung mengeluh jika mata kanannya mendadak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut diungkapkan Nunung saat tampil di podcast milik Deddy Corbuzier baru-baru ini.



"Tapi aku mau operasi lagi lho, masih ada dua operasi lagi, nanti mau keluarkan alat chemo port sama mata sebelah kanan saya itu sudah nggak bisa melihat lho. Jadi, retina nya bengkak, jadi ada katarak tapi katarak di dalam," kata Nunung dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.

Nunung Jalani Operasi Katarak usai Mata Kanannya Mendadak Tidak Berfungsi (Foto: Instagram/nunung63.official)



Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Nunung mengabarkan bahwa operasi matanya akan dilakukan hari ini, Rabu (28/8/2024). Bahkan dia pun membagikan potret tangannya mengenakan gelang pasien bertuliskan nama aslinya, Tri Retno Prayudati berikut tanggal lahirnya, 5 April 1963.



Dalam foto tersebut, terlihat tangan Nunung menggenggam erat suaminya. Nunung pun minta didoakan agar operasinya berjalan lancar.



"Doain operasinya lancar, ya. Aamiin," kata Nunung dikutip dari unggahan Instagram @nunung63.official, Rabu (28/8/2024).



Sementara itu, suami Nunung menuliskan pesan cinta untuk istrinya di kolom komentar sebagai bentuk dukungannya. Dia meminta agar sang istri berserah diri kepada Tuhan.





"Aamiin ya rabbal alamin. Siap belahan jiwaku. Insya Allah lancar. Yakinkan hatimu sayang bahwa kamu sedang berada di dalam lindungan Allah SWT," kata Iyan Sambiran.



Dia juga meminta agar Nunung tak berhenti berdoa serta selalu bersabar atas segala takdir Tuhan. Iyan pun berpesan agar Nunung selalu menjaga sholatnya.



"Karena Allah SWT Maha Mengetahui apa yang akan dilakukan kita (operasi mata), Maha Kuasa mengangkat semua sakit, Maha pengasih (rahmat sehat) lagi Maha Penyayang. So, sabar dan sholat, ya, sayang," sambungnya.



Menutup pesannya, Iyan mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada sang istri.