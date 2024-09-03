Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung yang Ramai Dihujat Netizen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |05:45 WIB
3 Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung yang Ramai Dihujat Netizen
Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)
A
A
A

SEOUL - HyunA mengunggah foto prewedding dengan Yong Junhyung lewat Instagram, pada 2 September 2024. Ada tiga konsep foto berbeda yang dihadirkan pasangan ini dalam pemotretan prewedding mereka.

3 Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung yang Ramai Dihujat Netizen

1.Konsep Edgy dan Seksi

HyunA dan Yong Junhyung tampil dengan konsep edgy dan seksi dalam pemotretan prewedding pertama mereka. Pelantun PING PONG tersebut mengenakan atasan corset berwarna pink yang mengekspose area dadanya.

Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)
Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

Penyanyi 32 tahun tersebut menyempurnakan tampilannya dengan rok hitam, stockings jaring, sepatu boots hitam, tatanan rambut wet look, dan riasan wajah bold. Sementara calon suaminya tampil edgy dengan outfit serba hitam. 

2.Putih Kasual

Pada konsep kedua, HyunA dan Yong Junhyung tampil lebih clean dengan dominasi warna putih. Mantan personel 4Minutes tersebut terlihat mengenakan dress mini bustier dengan detail ruffles pada dada dan roknya.

Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)
Potret Prewedding HyunA dan Yong Junhyung. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

HyunA mempermanis tampilannya dengan veil putih dan sepatu pantofel berwarna senada. Sementara Junhyung, tampil kasual dalam balutan kaus putih dan celana pendek berwarna senada. 

3.Tampilan Formal

Potret Prewedding Hyuna dan Yong Junhyun. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)
Potret Prewedding Hyuna dan Yong Junhyun. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

Untuk pemotretan ketiga, HyunA memilih tampilan lebih formal dengan mini dress putih dan veil berwarna senada. Sementara Yong Junhyung terlihat gagah dalam setelan jas bermotif Houndstooth.

Sayang foto-foto prewedding Hyuna dan Yong Junhyung tersebut bertabur komentar sinis warganet. Sebagian besar menyindir keputusan HyunA yang memilih merusak kariernya sendiri dengan menikahi mantan member Highlight tersebut.

“HyunA, aku rasa kau bisa lebih baik dari ini. Kenapa mempertaruhkan karier dan merusak kepercayaan fans untuk pria seperti dia? Tapi aku tetap berharap yang terbaik untukmu meski kurasa kau sudah di titik terendah,” kata seorang netizen.

“Perkenalkan, Mr dan Mrs Burning Sun scandal,” ujar warganet lainnya. 

“Sebelumnya, kau bilang putus dari Dawn karena belum siap untuk menikah. Lalu ini apa?” ungkap lainnya.

 

Halaman:
1 2
