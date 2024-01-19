Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agensi Ogah Komentari Hubungan Asmara HyunA dengan Yong Junhyung

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |16:30 WIB
Agensi Ogah Komentari Hubungan Asmara HyunA dengan Yong Junhyung
Agensi ogah tanggapi hubungan asmara HyunA dan Yong Junhyun. (Foto: Cosmopolitan)
A
A
A

SEOUL - Perwakilan HyunA dan Yong Junhyung akhirnya merilis pernyataan resmi terkait rumor asmara kedua idol tersebut. Rumor itu muncul imbas unggahan mereka di media sosial, pada 18 Januari 2024. 

Dalam unggahan itu, HyunA dan mantan personel Highlight tersebut membelakangi kamera sambil berpegangan tangan di tepi pantai. Foto itu dilengkapinya dengan membubuhi emoji pria dan wanita.

Penyanyi 31 tahun tersebut juga mengomentari unggahannya sendiri dengan menuliskan, “Tolong dukung kami.” 

Mantan kekasih Dawn tersebut juga terlihat menyukai komentar salah satu penggemarnya yang berbunyi, “Aku akan mendukung hubungan kalian. Jadi saling mencintailah dengan baik.” 

HyunA dan Yong Junhyung pacaran. (Foto: Instagram/@hyunah_aa)

