Sinopsis Film The Informer, Kisah Mata-Mata Kasus Narkoba

JAKARTA - Sinopsis film The Informer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Informer adalah sebuah film thriller kriminal asal Inggris yang dirilis pada tahun 2019.

Film ini disutradarai oleh Andrea Di Stefano dan ditulis oleh Matt Cook, berdasarkan novel Three Seconds karya Roslund & Hellström. Film ini dibintangi oleh Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Ana de Armas, dan Clive Owen.

Pada agregator ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 64% berdasarkan 58 ulasan, dengan peringkat rata-rata 5,8/10.

Sinopsis Film The Informer

Peter Koslow dibebaskan lebih awal dari penjara dengan syarat bahwa dia harus bekerja sebagai informan rahasia untuk kantor FBI di New York City. Koslow berhasil menyusup ke dalam organisasi kriminal Polandia dan siap memberikan bukti yang cukup kepada penangannya, Agen Khusus Wilcox, untuk menuntut bos kejahatan bernama Ryszard "The General" Klimek.

Koslow dilengkapi dengan alat penyadap saat dia menyelundupkan sejumlah besar fentanyl melalui kantor konsulat Polandia dengan tujuan mengirimkannya kepada The General. Namun, rekan Koslow, Staszek, mengetahui adanya calon pembeli dan menyimpang dari rencana.

Saat bertemu dengan calon pembeli, Koslow dengan cepat menyadari bahwa orang tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Ketika ketegangan meningkat, polisi tersebut mencoba menangkap Koslow, tetapi Staszek membunuhnya.

Mendengar kejadian ini melalui alat penyadap, para penangannya di FBI meninggalkan Koslow begitu saja. Koslow dan Staszek kemudian dihadapkan pada The General, yang kemudian memerintahkan Koslow untuk kembali ke penjara untuk menjalankan perdagangan narkoba atas nama The General. Meskipun awalnya ragu, Koslow setuju setelah nyawa istri dan putrinya diancam.

Wilcox memberi tahu Koslow bahwa dia akan terus bekerja sebagai informan selama di penjara, dan sebagai imbalannya, dia akan dibebaskan setelah tugasnya selesai.

Sementara itu, Detektif NYPD Grens mulai menyelidiki pembunuhan polisi yang menyamar tersebut dan mencurigai Mafia Polandia terlibat. Dia mendapatkan rekaman kamera keamanan yang menunjukkan Koslow meninggalkan tempat kejadian dan sebuah kendaraan FBI yang melintas.

The General dan istrinya mengunjungi Koslow dan istrinya, Sofia, sebagai persiapan untuk kembalinya Koslow ke penjara. Keesokan harinya, Koslow melanggar masa pembebasan bersyaratnya. Grens bertemu dengan Wilcox dan Montgomery, yang menyangkal keterlibatan dalam pembunuhan tersebut. Dia juga berbicara dengan Sofia, yang menolak memberikan informasi tentang suaminya.