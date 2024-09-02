Sinopsis Film Cell Berdasarkan Novel Karya Stephen King

JAKARTA - Sinopsis film Cell akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cell adalah film horor fiksi ilmiah Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2016, diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King yang terbit pada tahun 2006.

Film ini disutradarai oleh Tod Williams, diproduksi oleh John Cusack, dengan naskah yang ditulis oleh King dan Adam Alleca. Film ini dibintangi oleh John Cusack, Samuel L. Jackson, dan Isabelle Fuhrman.

Cerita film ini mengikuti perjalanan seorang seniman asal New England yang berusaha keras untuk bertemu kembali dengan anaknya yang masih kecil setelah sebuah sinyal misterius yang dipancarkan melalui jaringan ponsel global mengubah sebagian besar umat manusia menjadi makhluk buas tanpa pikiran.

Sinopsis Film Cell Berdasarkan Novel Karya Stephen King

Sinopsis Film Cell

Seorang seniman bernama Clay Riddell meninggalkan istrinya, Sharon, dan anaknya, Johnny, untuk mengejar mimpinya menerbitkan novel grafis. Setahun kemudian, di Bandara Internasional Boston, Clay menelepon keluarganya menggunakan ponsel untuk memberi kabar baik tentang karier barunya. Namun, baterainya habis, sehingga ia menggunakan telepon umum.

Pada saat itu, sebuah sinyal elektronik (yang kemudian disebut "the pulse") dipancarkan melalui jaringan ponsel di seluruh dunia, mengubah pengguna ponsel menjadi pembunuh yang ganas. Clay menyaksikan dua pesawat bertabrakan di udara dan melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Salah satu pesawat tersebut jatuh dan menghancurkan terminal bandara.

Clay bertemu dengan beberapa orang yang selamat di dalam kereta bawah tanah. Kondektur kereta, Tom McCourt, mengungkapkan bahwa aliran listrik terputus, kereta tidak bisa bergerak, dan stasiun tersebut akan terendam air dalam beberapa jam karena pompa air dimatikan.

Tom menyarankan untuk meninggalkan kereta dan berjalan melalui terowongan. Clay setuju, dan mereka mencoba melarikan diri dari bandara bersama seorang pria lainnya.

Saat mendekati pintu keluar terowongan, rekan mereka dibunuh oleh seorang yang terinfeksi, yang kemudian disebut sebagai "phoner". Clay membawa Tom ke apartemennya. Malam itu, mereka ditemani oleh tetangga remaja bernama Alice Maxwell, yang telah membunuh ibunya untuk membela diri. Ketiganya memutuskan untuk melarikan diri dari Boston.

Mereka menuju utara melalui New England untuk mencari Sharon dan Johnny. Dalam perjalanan, mereka menemukan senjata di sebuah rumah dan dikejar oleh para phoner hingga ke sebuah sungai terdekat. Mereka bersembunyi dari orang-orang yang terinfeksi, yang mulai memancarkan sinyal dari mulut mereka sebelum pergi.

Setelah matahari terbenam, ketiganya tiba di sebuah sekolah swasta dan bertemu dengan dua orang yang selamat: kepala sekolah Charles Ardai dan seorang siswa bernama Jordan. Charles berpendapat bahwa para phoner telah mengembangkan pikiran kolektif dan dapat berkomunikasi secara telepati. Ribuan phoner terbaring tak bergerak di lapangan olahraga sekolah.

Mereka semua memancarkan suara musik samar disertai dengan suara statis dari mulut mereka. Charles merencanakan untuk membakar para phoner menggunakan pompa gas dan truk penyemprot yang ada di stadion, dan yang lainnya setuju untuk membantu. Clay dan Tom mengendarai mobil melewati para phoner sambil menyemprotkan bensin, yang kemudian dibakar oleh Charles. Api menyebar ke truk dan menyebabkan ledakan yang menewaskan Charles.